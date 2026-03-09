Эти 3 вещи нужно знать перед переездом на Мадейру: украинка раскрыла неочевидные минусы

Украинка, живущая на Мадейре, убеждена, что это невероятное место для жизни. Впрочем, несколько минусов все же могут отпугнуть некоторых людей, которые задумывались о переезде на остров.

Мадейра – это райский остров, и многие украинцы выбирают именно его для переезда. Впрочем, несколько вещей о нем все же лучше узнать до того, как вы арендуете там жилье, сообщает viktoriia_madeira.

Что нужно знать перед переездом на Мадейру?

Медленная доставка

Многие украинцы, что жили за границей, привыкли, что посылки могут прибывать уже на следующий день после заказа. Впрочем, на Мадейре ждать придется значительно дольше.

Например, тот же Amazon идет не из Португалии, а из Испании. И заказ идут достаточно долго – придется ожидать несколько недель,

– поделилась украинка.

Впрочем, она убеждена, что привыкнуть к этому можно – главное заказывать нужные вещи заранее.

Все друг друга знают

Несмотря на то, что Мадейра – это достаточно большой остров, большинство людей знают друг о друге по крайней мере через несколько рукопожатий. Особенно это касается людей, ведущих хоть немного активную социальную жизнь.

Природные явления

Жизнь на острове означает, что нужно привыкнуть к совсем другой природе, чем на материке. Например, приготовиться следует к тому, что на Мадейре порой случаются землетрясения.

А еще есть люди, которым становится психологически некомфортно от самой мысли, что они где-то посреди океана, далеко от всех и от большой земли,

– добавила блогерша.

Впрочем, следует также приготовиться и к другим ценам. Мадейра – это популярная туристическая точка, а это значит, что жить там довольно недешево. Например, одному человеку для комфортной жизни там нужно примерно 1500 – 2500 евро в месяц, пишет Global Citizen Solutions.

