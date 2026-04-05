"Недешевое дело": украинка раскрыла бешеную сумму, которую потратила на переезд в Грузию

Украинка Юлия часто переезжает – практически каждый год она пробует жизнь в новой стране, и на этот раз выбрала для себя и своей семьи Грузию.

Переезд из Турции в Грузию обошелся недешево – и украинка разложила "по полочкам", на что ушло больше всего денег, пишет Juliya Ivanova.

Во сколько украинке обошелся переезд в Грузию?

Две недели назад мы переехали в Тбилиси, и я готова озвучить, во сколько же нам обошелся переезд. Начнем с того, что часть наших вещей мы отправляли перевозчиком, и это обошлось нам в 1100 долларов,

– поделилась украинка.

Переезжала семья на собственной машине, и за бензин, жилье по дороге, перекусы и т.д. пришлось отдать 1200 долларов. Оформление страховок обошлось в 2000 долларов. Страховки будут действовать в течение года, и украинка все же зачислила их в расходы на переезд, ведь делать их пришлось сразу.

Семья заселилась в новую квартиру после ремонта, и поэтому к ней пришлось докупить немало вещей и техники – в том числе и робот-пылесос. На эту трату украинка выделила 3000 долларов, а сама аренда квартиры обошлась в 4,5 тысячи долларов.

Общая сумма – 11 800 долларов.

Интересно! В целом стоимость жизни в Грузии на 17% дороже, чем в Украине. Одному человеку для комфортной жизни в этой стране нужно иметь 500 евро в месяц, не считая аренды, пишет Numbeo.

Остается только оплата за школу. Но поскольку мы все еще в процессе сдачи экзамена, я сюда ее не считаю. Короче, все, что я могу сказать: переезды – это дело недешевое,

– добавила украинка.

