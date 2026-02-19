Без этой суммы ничего не удастся: украинка раскрыла стоимость переезда в Хорватию

Хорватия – это солнечная и очень красивая страна, куда многие люди мечтают поехать на отдых. Но если вы планируете переезд туда, сперва нужно отложить деньги.

Жизнь в Хорватии многим может казаться сказкой – приятный теплый климат, солнце и море. Впрочем, если не взять с собой определенную финансовую подушку, переезд легко может обернуться провалом, сообщает viktoria.in.eu.

Сколько денег нужно для переезда в Хорватию?

Украинка Виктория предупреждает, что переезд в Хорватию может не состояться так быстро, как хотелось бы: поиск жилья и работы часто занимает месяц, а то и несколько месяцев – и на все это время нужно иметь достаточно денег.

Я рекомендую вам иметь возможность обеспечить себе пребывание в этой стране хотя бы на 3 – 4 месяца,

– рассказала женщина.

Также она считает, что 5 000 евро для переезда может быть вполне достаточно.

Сколько стоит жизнь в Хорватии?

В среднем семье из четырех человек в Хорватии придется тратить примерно 2704 евро ежемесячно, пишет Numbeo. А вот расходы для одного взрослого человека будут составлять около 761 евро.

В частности, основные расходы следующие:

аренда 1-комнатной квартиры – 664 евро;

билет в один конец на общественном транспорте – 1,33 евро;

обед в недорогом ресторане – 12 евро.

