Спойлер – очень много: украинка раскрыла стоимость переезда в Испанию

Испания – это невероятная страна, которая может похвастаться 300 солнечными днями в году в южных регионах – поэтому неудивительно, что многие стремятся туда переехать.

Украинка, что в течение длительного времени жила в Норвегии, решила переехать в Испанию и поделилась, сколько денег ей на это понадобилось, сообщает iamhelenmazur.

Сколько стоит переезд из Норвегии в Испанию?

Украинка выбрала переезжать в Испанию не самолетом, а машиной, и отправной точкой этого путешествия стала Норвегия. Бензин на 3600 километров пути обошелся в 500 евро.

Следующая трата – это ночной паром из Швеции в Польшу – 346 евро. Питание в дороге обошлось в 93 евро, а также паре приходилось останавливаться в отелях.

В Германии номер на ночь обошелся в 82 евро, а вот в Испании – уже 90 евро. А вот когда пара проезжала через Францию, потратиться пришлось также на платные дороги – это обошлось примерно в 100 евро.

Три недели мы искали квартиру в Валенсии, поэтому закладываем расходы на питание и базовые расходы,

– поделилась украинка.

Несмотря на то, что на посуточном жилье удалось сэкономить, ведь пару приняли родственники, все же пришлось потратить 500 евро. Получение TIE для двух людей – 32 евро, но самой большой тратой, безусловно, стала аренда квартиры.

Искали украинцы жилье с помощью украинских и испанских риэлторов. Кроме аренды в 1100 евро пришлось заплатить такую же сумму залога, а также 1100 и 550 евро риелторам.

Изрядно потратиться пришлось и после того, как пара уже арендовала квартиру: они устанавливали кондиционер, покупали мебель и посуду, оплачивали интернет и тому подобное.

Также украинка позаботилась о том, чтобы зарегистрировать своего кота в испанскую базу и оформить местный ветеринарный паспорт – это обошлось в 55 евро. Так, целом весь переезд из Норвегии обошелся примерно в 6214 евро.

Где в Испании самое дорогое и самое дешевое?

Одни из самых дешевых городов в Испании – это Лас-Пальмас, Севилья и Санта-Крус-де-Тенерифе. Там и отдых, и жизнь обойдутся гораздо дешевле, чем, например, в Майорке, Кадисе или Барселоне, пишет Idealista.

Впрочем, Валенсия – это большой город на юге Испании, что также считается достаточно дорогим. Соответственно, стоимость аренды в меньших городах может сильно отличаться. И важно учитывать, что и предложений работы там может быть меньше.

