Спойлер – очень много: украинка раскрыла стоимость переезда в Испанию
- Украинка потратила примерно 6214 евро на переезд из Норвегии в Испанию, учитывая расходы на бензин, паром, питание, гостиницы, платные дороги, аренду жилья и другие расходы.
- Аренда квартиры в Валенсии стоила 1100 евро, плюс залог, риелторам и другие расходы на обустройство, общая стоимость переезда включала также регистрацию кота в испанскую базу.
Испания – это невероятная страна, которая может похвастаться 300 солнечными днями в году в южных регионах – поэтому неудивительно, что многие стремятся туда переехать.
Украинка, что в течение длительного времени жила в Норвегии, решила переехать в Испанию и поделилась, сколько денег ей на это понадобилось, сообщает iamhelenmazur.
Интересно "Немецкая халява": украинка раскрыла, как бесплатно обустроила свою квартиру
Сколько стоит переезд из Норвегии в Испанию?
Украинка выбрала переезжать в Испанию не самолетом, а машиной, и отправной точкой этого путешествия стала Норвегия. Бензин на 3600 километров пути обошелся в 500 евро.
Следующая трата – это ночной паром из Швеции в Польшу – 346 евро. Питание в дороге обошлось в 93 евро, а также паре приходилось останавливаться в отелях.
В Германии номер на ночь обошелся в 82 евро, а вот в Испании – уже 90 евро. А вот когда пара проезжала через Францию, потратиться пришлось также на платные дороги – это обошлось примерно в 100 евро.
Три недели мы искали квартиру в Валенсии, поэтому закладываем расходы на питание и базовые расходы,
– поделилась украинка.
Несмотря на то, что на посуточном жилье удалось сэкономить, ведь пару приняли родственники, все же пришлось потратить 500 евро. Получение TIE для двух людей – 32 евро, но самой большой тратой, безусловно, стала аренда квартиры.
Украинка раскрыла стоимость переезда в Испанию: смотрите видео
Искали украинцы жилье с помощью украинских и испанских риэлторов. Кроме аренды в 1100 евро пришлось заплатить такую же сумму залога, а также 1100 и 550 евро риелторам.
Изрядно потратиться пришлось и после того, как пара уже арендовала квартиру: они устанавливали кондиционер, покупали мебель и посуду, оплачивали интернет и тому подобное.
Также украинка позаботилась о том, чтобы зарегистрировать своего кота в испанскую базу и оформить местный ветеринарный паспорт – это обошлось в 55 евро. Так, целом весь переезд из Норвегии обошелся примерно в 6214 евро.
Где в Испании самое дорогое и самое дешевое?
Одни из самых дешевых городов в Испании – это Лас-Пальмас, Севилья и Санта-Крус-де-Тенерифе. Там и отдых, и жизнь обойдутся гораздо дешевле, чем, например, в Майорке, Кадисе или Барселоне, пишет Idealista.
Впрочем, Валенсия – это большой город на юге Испании, что также считается достаточно дорогим. Соответственно, стоимость аренды в меньших городах может сильно отличаться. И важно учитывать, что и предложений работы там может быть меньше.
Что еще рассказывают украинцы за рубежом?
Украинка рассказала, почему уехала из Норвегии – минусов в этой стране для нее оказалось слишком много. Один из них – это большие трудности в трудоустройстве для украинцев.
Между тем украинка в Германии раскрыла, почему там очень легко быть мамой – в стране есть немало поддержки для родителей, как финансовой, так и моральной.