"Есть кондиционер и море": украинка рассказала неожиданные причины переезда в Испанию

Украинка, жившая в Германии, решила покинуть эту страну и для переезда выбрала Испанию, которую считает лучшим выбором в Европе.

Украинка Полина выбрала для переезда солнечную Испанию, ведь видит в ней немало преимуществ, сообщает 24 Канал со ссылкой на mrs.faustova.

Почему украинка выбрала для переезда в Испанию?

Первое, что стало плюсом в пользу Испании для блогера – это отношение местных людей к иностранцам. Местные в основном не обращают внимания на людей, приезжающих в Испанию – и, по мнению девушки, это лучше, чем неприятие или осуждение.

Ранее украинка жила в Германии, и там ей неоднократно приходилось слышать, что она "отбирает работу" и "живет на чужие налоги".

Украинка объяснила причины переезда в Испанию: смотрите видео

Кроме того, Испания – это гораздо более дешевая страна от Германии. И продукты, и кафе, и рестораны здесь обойдутся не так дорого. Другое существенное преимущество страны – это теплый, мягкий климат. В Германии девушке приходилось жить в таком регионе, где часто дождливо, а также было то слишком холодно, то очень жарко.

От жары ничем не спастись, а в Испании есть кондиционер и море,

– поделилась украинка.

В Испании гораздо легче вести самозанятость, ведь страна в последние годы создает достаточно привлекательные условия для фриланса. Между тем в Германии, по мнению украинки, работать невыгодно, и проще просто оставаться на социальной помощи.

Испанский же язык кажется украинке гораздо проще немецкого – кроме того, он достаточно распространен в мире. И последний плюс страны – это то, что она очень красивая и имеет все: и море, и леса, и горы – а это значит, что можно путешествовать, даже не покидая страну.

