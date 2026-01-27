"Очень сильно об этом пожалели": украинка о переезде из Польши в Италию
- Украинская пара переехала из Польши в Италию из-за недовольства климатом и высокими ценами на аренду в Польше.
- В Италии они приобрели собственное жилье и отмечают доброжелательное отношение местных жителей, что позволило им расслабиться.
Украинка, жившая в Польше, в конце концов решилась на переезд в Италию, и сразу же пожалела – о том, что не сделала этого раньше.
Украинская пара решила переехать из города Лодзь в Польше и поселиться в Италии – на юге страны им удалось приобрести свое собственное жилье, сообщает dr_tannyy.
Почему украинка переехала в Италию из Польши?
Из города Лодзь украинская пара "сбежала" по нескольким причинам.
Климат
Не устраивает украинку в Польше то, что там очень рано начинает темнеть, а воздух "настолько грязный, что страшно даже открыть окно".
Зато Италия радует горами, морем и постоянной солнечной погодой.
Жилье
Аренда в Польше стала просто неадекватной. По цене кавалерки в Варшаве мы приобрели собственный дом в Италии. Теперь мы платим не за чужие стены, а инвестируем в свое будущее под пальмами,
– поделилась украинка.
Отношение
В Польше девушке в какой-то момент стало страшно говорить на украинском на улице, зато в Италии она смогла по-настоящему расслабиться.
Украинка рассказала о переезде из Польши: смотрите видео
Она поделилась, что люди там приветливые и помогут, даже если ты не знаешь языка, а они сами не знают английского.
Поэтому мы действительно пожалели только об одном – что не решились на этот переезд раньше,
– поделилась девушка.
