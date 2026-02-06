"Страна для пенсионеров": украинка раскрыла большой минус популярного места для переезда
- Украинка, которая переехала в Италию, отметила, что большинство развлечений в стране ориентированы на пенсионеров, а не на молодежь.
- Популярность Италии как места для переезда растет, в прошлом году туда эмигрировали 382 071 иностранцев, что является самым высоким показателем с 2014 года.
Украинка, переехавшая из Чехии в очень популярную страну Европы, столкнулась с тем, что развлечений там крайне мало –и почти все они рассчитаны на старших людей.
Италия – это невероятная солнечная страна, притягивающая туристов культурой, солнцем и невероятными пейзажами. Вот только жизнь там подойдет далеко не для всех, сообщает poliifrom.
Что нужно знать перед переездом в Италию?
Украинка, что переехала в Италию, сознательно выбрала эту страну – уже заранее зная, что стиль жизни там сильно отличается от Чехии, где она жила раньше.
Италия – это страна для пенсионеров, и я не собираюсь это оправдывать. Это действительно так. Ведь любое развлечение сводится к тому, чтобы просто сходить куда-то на апероль,
– поделилась девушка.
Также она пожаловалась на старую систему, что уже не работает, а также предубеждения относительно молодежи. Впрочем, украинка знала обо всех этих недостатках еще перед переездом – и стремилась к более спокойному ритму жизни.
Украинка рассказала о большом минусе Италии: смотрите видео
Именно поэтому она напоминает, что выбор страны для эмиграции – это не только о климате, но и о местном менталитете. К этому выбору следует относиться очень внимательно, чтобы страна подходила именно для вас.
Я не могу сказать, что в Италии совсем ничего нет – клубов или дискотек. Просто это не тот уровень, к которому мы привыкли в Чехии. Но дело в том, что то, что было в Чехии, на нас давило, мы хотели покоя,
– добавила украинка.
Несмотря на эти несколько недостатков популярность Италии среди иностранцев только растет – в прошлом году в страну переехали 382 071 иностранцы, что является самым высоким показателем с 2014 года, пишет Reuters.
