Солнечный итальянский остров предлагает 15 тысяч евро за переезд

Если вы мечтаете жить на острове в теплых краях, то Италия дает такую возможность. Живописный остров Сардиния приглашает людей в тамошние деревни и выплачивает за это приятные бонусы.

Местные власти стремятся развивать села Сардинии и "омолодить" население. Об этом пишет 24 Канал, ссылаясь на публикацию The Mirror.

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Сардиния предлагает денежный бонус за переезд

Людям, которые приобретут или отремонтируют дом в одном из населенных пунктов Сардинии с населением до 3 000 человек, обещают вознаграждение в размере 15 000 евро.

Однако также нужно будет стать постоянным резидентом Сардинии в течение 18 месяцев после приобретения недвижимости.

Эта программа направлена на то, чтобы привлечь молодых людей в волшебные городки Сардинии, омолодить местную жизнь и поддерживать процветание итальянской сельской местности,

– говорится в статье.

Стоит отметить, что Сардиния – одна из самых красивых частей Италии. Этот остров расположен в Средиземном море и имеет сухой субтропический климат. Средняя температура зимой там составляет 7 – 10°C, а летом – 24 – 26°C.



Солнечная Сардиния / Pexels

При этом этот остров не отрезан от мира. Сардиния имеет интенсивное паромное сообщение с материковой Италией и 3 международных аэропорта, которые соединяют ее с большинством крупных городов Италии и другими странами Европы. Кроме этого, там есть 2 региональных аэродрома.

Внутри самого острова развита транспортная инфраструктура и даже есть железная дорога. А автобусное сообщение есть между всеми населенными пунктами, даже самыми маленькими.

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