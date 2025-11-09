"Довольна зарплатой, но не погодой": украинка назвала плюсы и минусы переезда в Британию
- Украинка Виктория довольна заработной платой в Англии, которая лично у нее выросла от 1100 до 2300 фунтов стерлингов.
- Недостатками проживания там она называет постоянно пасмурную погоду и низкое качество воды, что повлияло на состояние ее волос.
Украинка переехала в Великобританию 3 года назад. В целом она довольна жизнью в этой стране и думает остаться там дальше. Однако есть и недостатки.
Девушка рассказала о преимуществах и негативных моментах жизни в Англии. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на vikayurchakk.
Какие преимущества и недостатки жизни в Англии?
Украинка Виктория отметила, что за три года уровень ее английского поднялся с A2 до B2. Теперь она может общаться с носителями языка, хотя иногда делает ошибки. Еще один важный плюс – хорошая зарплата.
Когда я сюда приехала, то работала уборщицей 30 часов в неделю. Моя зарплата была 1100 фунтов стерлингов. Сейчас я работаю официанткой 45 часов в неделю. У меня 12-часовые смены. Я зарабатываю 2300 фунтов стерлингов после всех отчислений. Поэтому зарплатой я довольна,
– поделилась она.
Кроме того, преимуществом девушка называет возможность путешествовать. Еще до переезда в Англию Виктория посетила 8 стран, сейчас – еще плюс 18.
Одна минусом является климат Великобритании, постоянная пасмурная и дождливая погода. Также плохим является качество воды. Украинка подчеркнула, что столкнулась с существенным выпадением волос.
Но если мы это все подытожим, то я все-таки довольна, что выбрала Англию как страну для переезда. Возможно, дальше я планирую здесь остаться,
– добавила Виктория.
Украинка рассказала о жизни в Британии: смотрите видео
