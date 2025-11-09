"Задоволена зарплатою, але не погодою": українка назвала плюси та мінуси переїзду до Британії
- Українка Вікторія задоволена заробітною платою в Англії, яка особисто у неї зросла від 1100 до 2300 фунтів стерлінгів.
- Недоліками проживання там вона називає постійно похмуру погоду та низьку якість води, що вплинуло на стан її волосся.
Українка переїхала до Великої Британії 3 роки тому. Загалом вона задоволена життям у цій країні і думає залишитися там далі. Однак є й недоліки.
Дівчина розповіла про переваги та негативні моменти життя в Англії. Про це пише 24 Канал з посиланням на vikayurchakk.
Які переваги та недоліки життя в Англії?
Українка Вікторія зазначила, що за три роки рівень її англійської піднявся з A2 до B2. Тепер вона може спілкуватися з носіями мови, хоча інколи робить помилки. Ще один важливий плюс – хороша зарплата.
Коли я сюди приїхала, то працювала прибиральницею 30 годин на тиждень. Моя зарплата була 1100 фунтів стерлінгів. Зараз я працюю офіціанткою 45 годин на тиждень. У мене 12-годинні зміни. Я заробляю 2300 фунтів стерлінгів після усіх відрахувань. Тому зарплатою я задоволена,
– поділилась вона.
Крім того, перевагою дівчина називає можливість подорожувати. Ще до переїзду в Англію Вікторія відвідала 8 країн, зараз – ще плюс 18.
Одна мінусом є клімат Великої Британії, постійна похмура та дощова погода. Також поганою є якість води. Українка підкреслила, що зіткнулась із суттєвим випадінням волосся.
Але якщо ми це все підсумуємо, то я все-таки задоволена, що обрала Англію як країну для переїзду. Можливо, далі я планую тут залишитися,
– додала Вікторія.
Українка розповіла про життя у Британії: дивіться відео
