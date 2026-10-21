Когда Германия перейдет на зимнее время и будет ли разница по сравнению с Польшей и Украиной

В Германии осенью снова перейдут на зимнее время: в ночь на 25 октября страна перейдет с летнего времени на стандартное, или так называемое зимнее время. Для тех, кто живет между несколькими странами, важно не только запомнить дату, но и понимать, изменится ли разница во времени с Польшей и Украиной.

Правила перевода часов в Европе останутся в силе и в 2026 году. Германия и Польша перейдут на зимнее время одновременно, а Украина, согласно действующему порядку, сделает это в ту же ночь, однако на часах у нее будет другое время.

Когда переводят часы в Германии

В 2026 году Германия переходит на зимнее время в ночь с субботы, 24 октября, на воскресенье, 25 октября. В 03:00 часы нужно перевести на один час назад – на 02:00.

После этого страна вернется с центральноевропейского летнего времени CEST, то есть UTC+2, на центральноевропейское время CET – UTC+1. Ночь фактически станет на час длиннее.

Такой порядок закреплен в немецких правилах о летнем времени: оно заканчивается в последнее воскресенье октября, когда в 03:00 стрелки переводят назад на 02:00. Европейская комиссия также определила 25 октября датой окончания летнего времени в странах ЕС в 2026 году.

Отличается ли время в Польше?

Нет. Польша и Германия находятся в одном часовом поясе и переводят часы по одинаковому графику. В Польше 25 октября 2026 года в 03:00 также нужно будет перевести часы на 02:00.

Поэтому после перехода Берлин и Варшава, как и раньше, будут показывать одинаковое время. Постановление правительства Польши прямо определяет 25 октября 2026 года датой окончания летнего времени.

А что будет со временем в Украине?

В Украине вопрос перевода часов уже несколько лет вызывает путаницу. В июле 2024 года Верховная Рада приняла законопроект №4201, который предусматривал отказ от сезонного перехода на летнее время. Однако по состоянию на октябрь 2026 года на сайте парламента документ по-прежнему имеет статус "передан на подпись Президенту", поэтому он не вступил в силу.

Таким образом, продолжает действовать порядок, согласно которому Украина переходит на зимнее время в последнее воскресенье октября. В 2026 году это также 25 октября: в 04:00 часы переводят на один час назад – на 03:00.

После перехода Украина будет жить по времени UTC+2, а Германия и Польша – по UTC+1. Поэтому разница не изменится: Киев и в дальнейшем будет на один час впереди Берлина и Варшавы.

Отменят ли переход на летнее время в ЕС?

Евросоюз уже несколько лет обсуждает отказ от сезонного перевода часов. Европейская комиссия предложила отменить его еще в 2018 году, а Европарламент поддержал эту идею в 2019-м. Однако государства-члены так и не согласовали общую позицию, поэтому действующая система продолжает работать.

Более того, в марте 2026 года Европейская комиссия опубликовала календарь начала и окончания летнего времени на 2027–2031 годы. Это означает, что в настоящее время Германия, Польша и другие страны ЕС продолжают готовиться к сезонному переходу на летнее время и в последующие годы.