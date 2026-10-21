Правила переведення годинників у Європі залишаються чинними й у 2026 році. Німеччина та Польща змінять час одночасно, а Україна за чинним порядком зробить це тієї ж ночі, однак на годиннику в неї буде інший час.

Коли переводять годинники у Німеччині

У 2026 році Німеччина переходить на зимовий час у ніч із суботи, 24 жовтня, на неділю, 25 жовтня. О 03:00 годинники потрібно перевести на одну годину назад – на 02:00.

Після цього країна повернеться з центральноєвропейського літнього часу CEST, тобто UTC+2, на центральноєвропейський час CET – UTC+1. Ніч фактично стане на годину довшою.

Такий порядок закріплений у німецьких правилах про літній час: він завершується в останню неділю жовтня, коли о 03:00 стрілки переводять назад на 02:00. Європейська комісія також визначила 25 жовтня датою завершення літнього часу у країнах ЄС у 2026 році.

Чи відрізняється час у Польщі?

Ні. Польща та Німеччина перебувають в одному часовому поясі й переводять годинники за однаковим графіком. У Польщі 25 жовтня 2026 року о 03:00 також потрібно буде повернутися на 02:00.

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Тому після переходу Берлін і Варшава, як і раніше, показуватимуть однаковий час. Польське урядове розпорядження прямо визначає 25 жовтня 2026 року датою завершення літнього часу.

А що буде з часом в Україні?

В Україні питання переведення годинників кілька років викликає плутанину. У липні 2024 року Верховна Рада ухвалила законопроєкт №4201, який передбачав відмову від сезонної зміни часу. Однак станом на жовтень 2026 року на сайті парламенту документ все ще має статус "передано на підпис Президенту", тому він не набув чинності.

Отже, продовжує діяти порядок, за яким Україна переходить на зимовий час в останню неділю жовтня. У 2026 році це також 25 жовтня: о 04:00 годинники переводять на одну годину назад – на 03:00.

Після переходу Україна житиме за часом UTC+2, а Німеччина та Польща – UTC+1. Тому різниця не зміниться: Київ і надалі буде на одну годину попереду Берліна та Варшави.

Чи скасують переведення часу в ЄС?

Євросоюз уже кілька років обговорює відмову від сезонного переведення годинників. Європейська комісія запропонувала скасувати його ще у 2018 році, а Європарламент підтримав цю ідею у 2019-му. Однак держави-члени так і не погодили спільну позицію, тому чинна система продовжує працювати.

Понад те, у березні 2026 року Європейська комісія опублікувала календар початку та завершення літнього часу на 2027 – 2031 роки. Це означає, що наразі Німеччина, Польща та інші країни ЄС продовжують готуватися до сезонної зміни часу й у наступні роки.