Кто может пересекать границу без очереди: полный перечень

Накануне Рождества и Нового года очереди на границе существенно увеличиваются – а это значит, что ждать желанного путешествия можно часами. Впрочем, некоторые категории людей имеют право на первоочередное пересечение границы.

Пересечение государственной границы – это процесс, который может затянуться, и сопровождается немалым количеством формальностей. Впрочем, некоторые категории людей могут получить приоритет в пересечении границы пешеходными или автомобильными потоками, сообщает 24 Канал со ссылкой на Правительственный контактный центр.

Интересно США приостановят выдачу грин-карт: в чем причина

Кто может пересекать границу без очереди?

Некоторые люди могут пересекать границу вне общей очереди.

Хочете підтримати рідних, які залишилися в Україні? Спробуйте TransferGo — сервіс, з яким гроші можна надіслати швидко, безпечно та за вигідним курсом.

И вот несколько категорий людей, имеющих эту привилегию:

Дипломаты, а также официальные и служебные лица . Для этого нужно иметь дипломатический, официальный или служебный паспорт, признанный Украиной.

. Для этого нужно иметь дипломатический, официальный или служебный паспорт, признанный Украиной. Сотрудники международных организаций – если полномочия работников межправительственных организаций подтверждены соответствующими документами, они могут получить проход без очереди.

– если полномочия работников межправительственных организаций подтверждены соответствующими документами, они могут получить проход без очереди. Тяжелобольные и лица с инвалидностью – при наличии медицинских документов такие люди могут рассчитывать на приоритетное пересечение границы.

– при наличии медицинских документов такие люди могут рассчитывать на приоритетное пересечение границы. Родители с детьми. Это правило касается родителей с младенцами до одного года – ведь они имеют право на первоочередной проход по пешеходной линии. Все, что для этого нужно – это свидетельство о рождении ребенка без всяких нотариальных разрешений. А вот что касается детей, старше одного года, формально такие преимущества за родителями не закреплены. Впрочем, если есть объективные причины, например большое количество детей или проблемы со здоровьем, пограничники могут предоставить приоритет по своему усмотрению.

Многие люди также интересуются, имеют ли право беременные пересекать границу вне общей очереди? Подобных привилегий законом не предусмотрено - впрочем, окончательное решение принимают пограничники. И если по уважительной причине проезд этой категории людей необходим, то их могут пропустить без очереди.

Что еще нужно знать во время путешествия за границу?