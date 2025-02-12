Может ли выехать за границу мужчина с инвалидностью 2 группы

Во время военного положения мужчинам призывного возраста в возрасте от 18 до 60 лет запрещен выезд за границу. Однако граждане с инвалидностью I, II и III группы имеют право на отсрочку.

Они также имеют право на выезд за границу при наличии необходимых документов. Об этом пишет 24 Канал.

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Какие документы нужны для пересечения границы мужчине с инвалидностью

Согласно пункту 2 о "Правилах пересечения государственной границы" гражданами Украины с инвалидностью, независимо от группы, разрешается пересечение границы во время действия чрезвычайного или военного положения.

Однако человек должен иметь документальное подтверждение инвалидности.

Итак, кроме загранпаспорта по требованию пограничника необходимо будет показать:

Удостоверение инвалидности от пенсионного фонда или от социальной защиты (если нет стажа работы в пенсионном);

Или справку для получения льгот людям с инвалидностью, которые не имеют права на пенсию или социальную помощь;

Действительный военно-учетный документ.

Справка. В вопросах пересечения границы можно бесплатно проконсультироваться на горячей линии ГПСУ по номеру 1598.

Если у мужчины есть все необходимые документы, то он может пересекать границу по любым причинам неограниченное количество раз.