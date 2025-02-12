Вони також мають право на виїзд за кордон при наявності необхідних документів. Про це пише 24 Канал.

Дивіться також Чи може виїхати за кордон чоловік, якщо в жінки 3 група інвалідності

Які документи потрібні для перетину кордону чоловіку з інвалідністю

Згідно з пунктом 2 про "Правила перетинання державного кордону" громадянами України з інвалідністю, незалежно від групи, дозволяється перетин кордону під час дії надзвичайного або воєнного стану.

Однак чоловік повинен мати документальне підтвердження інвалідності.

Отже, окрім закордонного паспорта на вимогу прикордонника необхідно буде показати:

Посвідчення інвалідності від пенсійного фонду або від соціального захисту (якщо немає стажу роботи в пенсійному);

Або довідку для отримання пільг людям з інвалідністю, які не мають права на пенсію чи соціальну допомогу;

Дійсний військово-обліковий документ.

Довідка. В питаннях щодо перетину кордону можна безоплатно проконсультуватися на гарячій лінії ДПСУ за номером 1598.

Якщо у чоловіка є всі необхідні документи, то він може перетинати кордон з будь-яких причин необмежену кількість разів.