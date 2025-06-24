Где в мире не действуют украинские водительские права
- Украинское водительское удостоверение признают в более 70 странах мира, включая все страны ЕС, которые подписали Венскую конвенцию о дорожном движении 1968 года.
- Но есть страны, для въезда в которые нужно международное водительское удостоверение, которое можно получить в сервисных центрах МВД Украины.
Украинское водительское удостоверение признают более 70 стран мира, которые подписали Венскую конвенцию о дорожном движении 1968 года. В частности поэтому наши права действуют во всех странах ЕС.
Но есть страны, где обычное украинское удостоверение не действует – там нужно международное водительское удостоверение. Об этом пишет 24 Канал.
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В какие страны нужно делать международное водительское удостоверение
- США;
- Канада;
- Австралия;
- Индия;
- Египет;
- Япония;
- Китай;
- Новая Зеландия;
- Малайзия;
- Южная Корея.
Также наше удостоверение не действует в: КНДР, Эритрее и на Сомали.
Обратите внимание! Для выезда за границу на машине нужно оформить "Зеленую карту", независимо от того, куда вы едете.
Как получить международное водительское удостоверение
Оформить такое удостоверение можно в сервисных центрах МВД Украины. Его изготавливают всего в течение 5 рабочих дней.
Такое удостоверение действительно 3 года. Но если к этому времени перестанут быть действительными украинские права, то и МПО потеряет силу.