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24 июня, 18:32
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Где в мире не действуют украинские водительские права

Анастасия Кушпит
Основні тези
  • Украинское водительское удостоверение признают в более 70 странах мира, включая все страны ЕС, которые подписали Венскую конвенцию о дорожном движении 1968 года.
  • Но есть страны, для въезда в которые нужно международное водительское удостоверение, которое можно получить в сервисных центрах МВД Украины.

Украинское водительское удостоверение признают более 70 стран мира, которые подписали Венскую конвенцию о дорожном движении 1968 года. В частности поэтому наши права действуют во всех странах ЕС.

Но есть страны, где обычное украинское удостоверение не действует – там нужно международное водительское удостоверение. Об этом пишет 24 Канал.

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В какие страны нужно делать международное водительское удостоверение

  • США;
  • Канада;
  • Австралия;
  • Индия;
  • Египет;
  • Япония;
  • Китай;
  • Новая Зеландия;
  • Малайзия;
  • Южная Корея.

Также наше удостоверение не действует в: КНДР, Эритрее и на Сомали.

Обратите внимание! Для выезда за границу на машине нужно оформить "Зеленую карту", независимо от того, куда вы едете.

Как получить международное водительское удостоверение

Оформить такое удостоверение можно в сервисных центрах МВД Украины. Его изготавливают всего в течение 5 рабочих дней.

Такое удостоверение действительно 3 года. Но если к этому времени перестанут быть действительными украинские права, то и МПО потеряет силу.