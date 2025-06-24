Где в мире не действуют украинские водительские права

Украинское водительское удостоверение признают более 70 стран мира, которые подписали Венскую конвенцию о дорожном движении 1968 года. В частности поэтому наши права действуют во всех странах ЕС.

Но есть страны, где обычное украинское удостоверение не действует – там нужно международное водительское удостоверение. Об этом пишет 24 Канал.

Смотрите также Украинское водительское удостоверение в Польше: можно ли ездить и не обменивать на национальное

В какие страны нужно делать международное водительское удостоверение

США;

Канада;

Австралия;

Индия;

Египет;

Япония;

Китай;

Новая Зеландия;

Малайзия;

Южная Корея.

Также наше удостоверение не действует в: КНДР, Эритрее и на Сомали.

Обратите внимание! Для выезда за границу на машине нужно оформить "Зеленую карту", независимо от того, куда вы едете.

Как получить международное водительское удостоверение

Оформить такое удостоверение можно в сервисных центрах МВД Украины. Его изготавливают всего в течение 5 рабочих дней.

Такое удостоверение действительно 3 года. Но если к этому времени перестанут быть действительными украинские права, то и МПО потеряет силу.