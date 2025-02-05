Извечный вопрос: можно ли перевозить сало через границу

Бывает, что за границей не хватает привычных для нас, украинцев, продуктов. А любители сала регулярно задаются вопросом, можно ли его привезти с собой в ЕС.

Следует помнить, что в страны Евросоюза, в том числе и в Польшу, запрещено провозить продукты животного происхождения, в частности мясо. Об этом рассказывает 24 Канал.

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Существуют ли исключения

Поскольку сало это мясной продукт животного происхождения, его категорически запрещено провозить в страны ЕС. Если пограничники проверят ваш багаж, то конфискуют сало. Также вам могут выписать штраф.

Сало запрещено перевозить даже в малом количестве или порезанными кусками для собственного потребления. Однако иногда таможенники могут закрыть глаза на небольшой бутерброд, если они в хорошем настроении.

Конечно, существует исключение для экспорта, однако для перевозки такой продукции необходим ветеринарный сертификат и строгое соблюдение всех норм ЕС. Это нереально для обычного туриста.

Напомним, что также категорически запрещено провозить молочную продукцию. И любимого многими сгущенного молока это также касается.

В то же время разрешается перевозка рыбы и морепродуктов.