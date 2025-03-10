Может ли человек с инвалидностью 3 группы выехать за границу

Во время военного положения военнообязанные мужчины в возрасте от 18 до 60 лет не имеют права выезжать из страны, кроме исключений, предусмотренных законом. Одним из таких исключений является инвалидность.

Согласно Правилам пересечения государственной границы гражданами Украины, мужчины с инвалидностью III группы имеют право на выезд за границу без ограничений. Об этом пишет 24 Канал.

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В то же время важно, чтобы документ об установлении инвалидности был выдан именно в Украине. Если соответствующий статус назначили за рубежом, то человек с такой справкой не сможет выехать из страны.

Кроме этого, нужно иметь действительный военно-учетный документ. То есть необходимо, чтобы человек официально имел отсрочку в ТЦК (или же был исключен из учета).

Что нужно для выезда за границу при инвалидности III группы

Для того чтобы выехать из страны, нужно иметь при себе следующие документы:

Загранпаспорт;

Удостоверение инвалидности от пенсионного фонда или от социальной защиты (если нет стажа работы в пенсионном);

Или справку для получения льгот людям с инвалидностью, которые не имеют права на пенсию или социальную помощь;

Действительный военно-учетный документ.

Если у мужчины есть все необходимые документы, то он имеет право пересекать границу неограниченное количество раз по любым причинам.

Обратите внимание. Ранее мы рассказывали о том, кто не может выехать за границу из Украины. Есть категории граждан, которых могут не выпустить из страны независимо от пола, возраста, инвалидности или статуса. То есть даже при наличии отсрочки и инвалидности пограничники имеют право отказать в выезде из Украины, к примеру, тем, кто имеет задолженность по штрафам или алиментам.

В вопросах пересечения границы можно бесплатно проконсультироваться на горячей линии ГПСУ по телефону 1598.