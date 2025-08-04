Молдова не входит в страны Евросоюза, однако на ее границе также действуют строгие правила по ввозу некоторой продукции. Определенные продукты туда провозить нельзя.

Следует помнить, что в Молдову запрещено провозить мясную и молочную продукцию. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на MDoffice.

Смотрите также В Польше заговорили о визовом режиме с Украиной: какая причина

Какие продукты можно везти в Молдову?

В Молдову можно провозить пищу длительного хранения для личного пользования. К примеру, это могут быть:

конфеты,

шоколад,

печенье,

хлеб,

макаронные изделия,

крупы,

мед,

готовые блюда (без мяса и молочных изделий).

По алкоголю, то разрешено провезти до 5 литров пива и до 2 литров вина.

В случае нарушения правил, запрещенную продукцию могут конфисковать. Если же человека заподозрили в контрабанде, то пограничники имеют полное право еще и выписать штраф.

В серьезных случаях нарушителя могут депортировать и выдать запрет на въезд в Молдову сроком на 5 лет.

Также напомним, что с начала января этого года Молдова изменила правила въезда. Граждане Украины, которые пересекают границу на автомобиле, обязательно должны иметь с собой действующие сертификаты технического осмотра транспортного средства.