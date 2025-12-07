Укр Рус
Закордон Туризм Чтобы не получить штраф: какие вещи категорически запрещено вести в Румынию
7 декабря, 22:15
Чтобы не получить штраф: какие вещи категорически запрещено вести в Румынию

Алена Гогунская
Основні тези
  • В Румынию запрещено ввозить мясные изделия, молочную продукцию, семена, незарегистрированные лекарства, незадекларированное оружие, исторические предметы, порнографические и экстремистские материалы, пиратские товары, токсичные вещества, наркотики.
  • Личные вещи можно ввозить только для личного пользования, а алкоголь и табак – с ограничениями; рекомендуется декларировать товары, которые могут подпадать под ограничения.

Планируя путешествие в Румынию, важно заранее ознакомиться с таможенными правилами страны. Румынские службы имеют ряд ограничений и запретов по ввозу товаров, и их несоблюдение может привести к штрафам или конфискации вещей.

Какие предметы нельзя перевозить через границу и на что стоит обратить внимание путешественникам – расскажет 24 Канал со ссылкой на Trip My Dream.

Что нельзя перевозить через границу Румынии?

  • мясо и любые мясные изделия;
  • консервы на мясной основе (домашние и магазинные);
  • молоко и молочную продукцию;
  • почву, семена, саженцы, хвойную кору или бамбук;
  • диких животных;
  • незарегистрированные корма, ветеринарные препараты;
  • незадекларированное оружие и боеприпасы;
  • предметы исторической ценности;
  • порнографические материалы;
  • экстремистские материалы;
  • товары пиратского производства;
  • токсичные и химические вещества;
  • наркотические и психотропные препараты.


Что нельзя перевозить через границу Румынии / Фото ГПСУ

Что можно ввозить, но с ограничениями?

  • Личные вещи: одежда, техника, вещи для быта – если это не на продажу и в пределах "личного пользования".
  • Алкоголь и табак по строгим лимитам: например, определенный объем вина или пива, ограниченное количество сигарет/табака.

Что важно помнить?

Как пишет Visit Ukraine, если вы перевозите предметы, которые могут подпадать под ограничения, лучше задекларировать их на таможне. Строгое отношение к запрещенным предметам: таможенники могут изъять товар, наложить штраф или отказать во въезде. Проверяйте детальные правила перед поездкой – списки могут меняться.

