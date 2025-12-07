Чтобы не получить штраф: какие вещи категорически запрещено вести в Румынию

Планируя путешествие в Румынию, важно заранее ознакомиться с таможенными правилами страны. Румынские службы имеют ряд ограничений и запретов по ввозу товаров, и их несоблюдение может привести к штрафам или конфискации вещей.

Какие предметы нельзя перевозить через границу и на что стоит обратить внимание путешественникам – расскажет 24 Канал со ссылкой на Trip My Dream.

Что нельзя перевозить через границу Румынии?

мясо и любые мясные изделия;

консервы на мясной основе (домашние и магазинные);

молоко и молочную продукцию;

почву, семена, саженцы, хвойную кору или бамбук;

диких животных;

незарегистрированные корма, ветеринарные препараты;

незадекларированное оружие и боеприпасы;

предметы исторической ценности;

порнографические материалы;

экстремистские материалы;

товары пиратского производства;

токсичные и химические вещества;

наркотические и психотропные препараты.



Что нельзя перевозить через границу Румынии / Фото ГПСУ

Что можно ввозить, но с ограничениями?

Личные вещи: одежда, техника, вещи для быта – если это не на продажу и в пределах "личного пользования".

Алкоголь и табак по строгим лимитам: например, определенный объем вина или пива, ограниченное количество сигарет/табака.

Что важно помнить?

Как пишет Visit Ukraine, если вы перевозите предметы, которые могут подпадать под ограничения, лучше задекларировать их на таможне. Строгое отношение к запрещенным предметам: таможенники могут изъять товар, наложить штраф или отказать во въезде. Проверяйте детальные правила перед поездкой – списки могут меняться.

Какие продукты категорически нельзя везти в Польшу?

Ранее мы писали, что в Польшу запрещено ввозить:

мясо,

молочные продукты,

консервы и мясные жиры, даже в небольших количествах.

Некоторые продукты, такие как сухофрукты, мед, крупы, макароны, конфеты и печенье без мяса/молочных добавок, можно ввозить с ограничениями.