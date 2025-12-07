Чтобы не получить штраф: какие вещи категорически запрещено вести в Румынию
- В Румынию запрещено ввозить мясные изделия, молочную продукцию, семена, незарегистрированные лекарства, незадекларированное оружие, исторические предметы, порнографические и экстремистские материалы, пиратские товары, токсичные вещества, наркотики.
- Личные вещи можно ввозить только для личного пользования, а алкоголь и табак – с ограничениями; рекомендуется декларировать товары, которые могут подпадать под ограничения.
Планируя путешествие в Румынию, важно заранее ознакомиться с таможенными правилами страны. Румынские службы имеют ряд ограничений и запретов по ввозу товаров, и их несоблюдение может привести к штрафам или конфискации вещей.
Какие предметы нельзя перевозить через границу и на что стоит обратить внимание путешественникам – расскажет 24 Канал со ссылкой на Trip My Dream.
Что нельзя перевозить через границу Румынии?
- мясо и любые мясные изделия;
- консервы на мясной основе (домашние и магазинные);
- молоко и молочную продукцию;
- почву, семена, саженцы, хвойную кору или бамбук;
- диких животных;
- незарегистрированные корма, ветеринарные препараты;
- незадекларированное оружие и боеприпасы;
- предметы исторической ценности;
- порнографические материалы;
- экстремистские материалы;
- товары пиратского производства;
- токсичные и химические вещества;
- наркотические и психотропные препараты.
Что нельзя перевозить через границу Румынии / Фото ГПСУ
Что можно ввозить, но с ограничениями?
- Личные вещи: одежда, техника, вещи для быта – если это не на продажу и в пределах "личного пользования".
- Алкоголь и табак по строгим лимитам: например, определенный объем вина или пива, ограниченное количество сигарет/табака.
Что важно помнить?
Как пишет Visit Ukraine, если вы перевозите предметы, которые могут подпадать под ограничения, лучше задекларировать их на таможне. Строгое отношение к запрещенным предметам: таможенники могут изъять товар, наложить штраф или отказать во въезде. Проверяйте детальные правила перед поездкой – списки могут меняться.
Какие продукты категорически нельзя везти в Польшу?
Ранее мы писали, что в Польшу запрещено ввозить:
- мясо,
- молочные продукты,
- консервы и мясные жиры, даже в небольших количествах.
Некоторые продукты, такие как сухофрукты, мед, крупы, макароны, конфеты и печенье без мяса/молочных добавок, можно ввозить с ограничениями.