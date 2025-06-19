Могут не пропустить: серьезные изменения на пересечении границы со Словакией

На словацко-украинском автомобильном пункте пропуска "Убля – Малый Березный" временно ограничили движение. Процесс оформления на КПП может быть ограничен или приостановлен вообще.

Михаловецкая таможня попередиа, что на пограничном переходе "Убля – Малый Березный" состоится техническое обслуживание распределительной системы. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Государственную таможенную службу Украины.

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Как долго продлятся ограничения на словацко-украинской границе

Техническое обслуживание КПП "Убля – Малый Березный" началось 19 июня, и продлится до 25 июня 2025 года.

Словацкие таможенники сообщают гражданам, что в указанные дни с 08:00 до 18:00 процесс оформления на этом КПП будет временно ограничен или приостановлен,

– предупредили в Государственной таможенной службе.

Также словацкие пограничники призвали водителей, велосипедистов и пешеходов "быть особенно осторожными" при пересечении границы и следовать указаниям финансовой администрации и дежурных полицейских.

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Где еще можно пересечь границу со Словакией

Ближайшие автомобильные пункты пропуска от "Убля – Малый Березный":

"Вишне Немецкое – Ужгород";

"Велке Слеменце – Малые Селменцы".

Там также могут переходить пешеходы и велосипедисты.

Кроме того, таможенная служба напомнила, что границу можно пересечь поездом через железнодорожный переход "Чирна над Тисой – Чоп".