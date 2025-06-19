Міхаловецька митниця попередиа, що на прикордонному переході "Убля – Малий Березний" відбудеться технічне обслуговування розподільчої системи. Про це пише 24 Канал із посиланням на Державну митну службу України.

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Як довго триватимуть обмеження на словацько-українському кордоні

Технічне обслуговування КПП "Убля – Малий Березний" розпочалося 19 червня, і триватиме до 25 червня 2025 року.

Словацькі митники повідомляють громадян, що у зазначені дні з 08:00 до 18:00 процес оформлення на цьому КПП буде тимчасово обмежений або ж призупинений,

– попередили у Державній митній службі.

Також словацькі прикордонники закликали водіїв, велосипедистів та пішоходів "бути особливо обережними" під час перетину кордону й дотримуватися вказівок фінансової адміністрації та чергових поліцейських.

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Де ще можна перетнути кордон зі Словаччиною

Найближчі автомобільні пункти пропуску від "Убля – Малий Березний":

"Вишне Нємецьке – Ужгород";

"Велке Слеменце – Малі Селменці".

Там також можуть переходити пішоходи і велосипедисти.

Крім того, митна служба нагадала, що кордон можна перетнути потягом через залізничий перехід "Чірна над Тісою – Чоп".