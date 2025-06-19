Михаловецкая таможня попередиа, что на пограничном переходе "Убля – Малый Березный" состоится техническое обслуживание распределительной системы. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Государственную таможенную службу Украины.
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Как долго продлятся ограничения на словацко-украинской границе
Техническое обслуживание КПП "Убля – Малый Березный" началось 19 июня, и продлится до 25 июня 2025 года.
Словацкие таможенники сообщают гражданам, что в указанные дни с 08:00 до 18:00 процесс оформления на этом КПП будет временно ограничен или приостановлен,
– предупредили в Государственной таможенной службе.
Также словацкие пограничники призвали водителей, велосипедистов и пешеходов "быть особенно осторожными" при пересечении границы и следовать указаниям финансовой администрации и дежурных полицейских.
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Где еще можно пересечь границу со Словакией
Ближайшие автомобильные пункты пропуска от "Убля – Малый Березный":
- "Вишне Немецкое – Ужгород";
- "Велке Слеменце – Малые Селменцы".
Там также могут переходить пешеходы и велосипедисты.
Кроме того, таможенная служба напомнила, что границу можно пересечь поездом через железнодорожный переход "Чирна над Тисой – Чоп".