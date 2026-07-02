Очередей на границе не будет: в ГПСУ назвали идеальное время суток для поездки

Поездка за границу может быстро превратиться в неприятный опыт, если выбрать для этого неподходящее время и застрять в длинной очереди на границе.

Во время брифинга пресс-секретарь ГПСУ Андрей Демченко посоветовал водителям, выезжающим за границу, тщательно планировать поездку – ведь некоторые дни и часы суток более загружены, чем другие, пишет "Укринформ".

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Когда лучше всего пересекать границу?

Идеальным временем для пересечения границы станут утренние часы в рабочие дни, ведь в это время нагрузка на пунктах пропуска обычно наименьшая. А вот в выходные поездки за пределы Украины лучше вообще избегать. В субботу и воскресенье пассажиропоток значительно возрастает.

В июне ситуация на границе также изменилась – трафик вырос, а пассажиропоток увеличился аж на 200 тысяч человек. К подобной ситуации стоит подготовиться также в июле и августе – эти месяцы являются пиковыми для выезда на отдых.

Рост числа путешественников в июне также связывают с началом каникул и сезона отпусков. И на протяжении всей недели ситуация с очередями на границе остается напряженной – но утро будних дней все же является лучшим шансом не попасть в очереди.

А вот в августе пограничники готовятся к новой волне пассажиров, но на этот раз с другой стороны границы – ведь украинцы будут массово возвращаться домой, поэтому нагрузка на въезд существенно возрастет.

Демченко советует планировать поездку заранее: перед ней следует проверить загруженность пунктов пропуска на официальных ресурсах. Этот простой совет поможет избежать многочасового ожидания под палящим солнцем.