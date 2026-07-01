Новая инициатива была введена для молодых пассажиров в возрасте до 28 лет. Об этом сообщили в пресс-службе правительства земли Баден-Вюртемберг.
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Кто может воспользоваться предложением?
Бесплатный проезд доступен:
- жителям немецких земель Баден-Вюртемберг, Рейнланд-Пфальц и Саар в возрасте до 28 лет, имеющим действующий Deutschlandticket или молодежный D-Ticket JugendBW;
- обладателям французских проездных Pass Jeune Grand Est или Pass Grenzenlos, путешествующим из Франции в Германию.
Украинские беженцы, проживающие в Германии и пользующиеся Deutschlandticket на общих условиях, также могут воспользоваться этой возможностью, если соответствуют возрастным требованиям.В нашем Telegram – только оперативные новости Подписывайтесь, чтобы узнавать их первыми
Где можно ездить бесплатно?
Владельцы немецкого проездного получат право бесплатно пользоваться:
- региональными поездами TER Fluo;
- автобусами Car TER Fluo;
- маршрутом до вокзала Paris Gare de l'Est в Париже.
В свою очередь, французские владельцы соответствующих проездных смогут бесплатно путешествовать на региональном транспорте в землях Баден-Вюртемберг, Рейнланд-Пфальц и Саар.
Украинцы смогут бесплатно путешествовать между Францией и Германией / Фото Unsplash
Какие существуют ограничения?
Акция распространяется только на региональный транспорт. Бесплатный проезд не действует на:
- скоростные поезда TGV, ICE, IC и другие поезда дальнего следования;
- метро, городские автобусы и трамваи Парижа;
- коммерческих перевозчиков, в частности FlixTrain и FlixBus.
Если пассажир планирует ехать в Париж, необходимо заранее оформить бесплатное бронирование места через систему SNCF Connect.
Что нужно знать о Deutschlandticket?
Deutschlandticket стоит 63 евро в месяц и продается только в формате ежемесячной подписки. Его можно приобрести через приложение DB Navigator. Проездной является именным, поэтому при проверке необходимо предъявить цифровой билет и документ, удостоверяющий личность. Билет дает право пользоваться городским, пригородным и региональным транспортом по всей Германии, но не распространяется на скоростные поезда и отдельных частных перевозчиков.
Новая трансграничная инициатива будет действовать в течение июля и августа и призвана сделать летние поездки молодежи между Францией и Германией более доступными. Для украинских беженцев, которые уже проживают в Германии и пользуются Deutschlandticket, это станет дополнительной возможностью без лишних затрат посетить соседнюю страну.