Нову ініціативу запровадили для молодих пасажирів віком до 28 років. Про це повідомили в пресслужбі уряду землі Баден-Вюртемберг.
Дивіться також На Тенерифе з'явилася "поліція лежаків": війна за шезлонги на курорті продовжується
Хто може скористатися пропозицією?
Безкоштовний проїзд доступний:
- жителям німецьких земель Баден-Вюртемберг, Рейнланд-Пфальц і Саар віком до 28 років, які мають чинний Deutschlandticket або молодіжний D-Ticket JugendBW;
- власникам французьких проїзних Pass Jeune Grand Est або Pass Grenzenlos, які подорожують із Франції до Німеччини.
Українські біженці, які проживають у Німеччині та користуються Deutschlandticket на загальних умовах, також можуть скористатися цією можливістю, якщо відповідають віковим вимогам.Читайте оперативні новини першими Підпишіться на 24 Канал у Telegram
Де можна їздити безкоштовно?
Власники німецького проїзного отримають право безплатно користуватися:
- регіональними поїздами TER Fluo;
- автобусами Car TER Fluo;
- маршрутом до вокзалу Paris Gare de l'Est у Парижі.
Натомість французькі власники відповідних проїзних зможуть безкоштовно подорожувати регіональним транспортом у землях Баден-Вюртемберг, Рейнланд-Пфальц і Саар.
Українці зможуть безкоштовно подорожувати між Францією та Німеччиною / Фото Unsplash
Які є обмеження?
Акція поширюється лише на регіональний транспорт. Безкоштовний проїзд не діє на:
- швидкісні поїзди TGV, ICE, IC та інші поїзди далекого сполучення;
- метро, міські автобуси та трамваї Парижа;
- комерційних перевізників, зокрема FlixTrain і FlixBus.
Якщо пасажир планує їхати до Парижа, необхідно заздалегідь оформити безкоштовне бронювання місця через систему SNCF Connect.
Що потрібно знати про Deutschlandticket?
Deutschlandticket коштує 63 євро на місяць і продається лише у форматі щомісячної підписки. Його можна придбати через застосунок DB Navigator. Проїзний є іменним, тому під час перевірки потрібно показати цифровий квиток та документ, що посвідчує особу. Квиток дає право користуватися міським, приміським і регіональним транспортом по всій Німеччині, але не поширюється на швидкісні поїзди та окремих приватних перевізників.
Нова транскордонна ініціатива діятиме протягом липня та серпня і має на меті зробити літні подорожі молоді між Францією та Німеччиною доступнішими. Для українських біженців, які вже мешкають у Німеччині та користуються Deutschlandticket, це стане додатковою можливістю без зайвих витрат відвідати сусідню країну.