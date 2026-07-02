Під час брифінгу речник ДПСУ Андрій Демченко порадив водіям, що їдуть за кордон, планувати поїздку ретельно – адже деякі дні та години дня є більш навантаженими, ніж інші, пише "Укрінформ".

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Коли найкраще перетинати кордон?

Для перетину кордону ідеальними стануть ранкові години у робочі дні, адже в цей час навантаження на пунктах пропуску зазвичай найменше. А ось у вихідні поїздок за межі України краще взагалі уникати. В суботу та неділю пасажиропотік дуже суттєво зростає.

У червні також ситуація на кордоні змінилася – трафік зріс, а пасажиропотік збільшився аж на 200 тисяч осіб. До подібної ситуації варто приготуватися також у липні та в серпні – ці місяці є піковими для виїзду на відпочинок.

Зростання кількості мандрівників у червні також пов'язують з початком канікул та сезону відпусток. І протягом усього тижня ситуація з чергами на кордоні залишається напруженою – та ранок будніх днів все ж є найкращим шансом не втрапити у черги.

А ось у серпні прикордонники готуються до нової хвилі пасажирів, але цього разу з іншого боку кордону – адже українці масово повертатимуться додому, тож навантаження на в'їзд суттєво зросте.

Демченко радить планувати свою поїздку заздалегідь: перед нею слід перевірити завантаженість пунктів пропуску на офіційних ресурсах. Ця проста порада допоможе уникнути багатогодинного очікування на спеці.