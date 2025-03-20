Перевод часов на летнее время: какие страны сделают это в 2025, и есть ли среди них Украина

Дважды в год – в марте и октябре – переводят часы, чтобы легче приспособиться к переходу на летнее и зимнее время. Системы перевода сейчас в мире придерживается более 50 государств.

24 Канал рассказывает, когда нужно перевести часы на летнее время 2025 и какие страны будут делать это.

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Когда переводят часы на летнее время

В 2025 году переход на летнее время состоится в ночь на субботу, 29 марта, когда стрелки часов переведут на один час вперед – в 4:00 утра в воскресенье, 30 марта. Этот ежегодный перевод часов происходит в последнее воскресенье марта.

Большинство электронных устройств переведут стрелки автоматически, но на механических часах придется сделать это вручную.

Какие страны переводят часы на летнее время

В 2025 году на летнее время перейдет большая часть Европы и Северной Америки, а также отдельные регионы Африки, Азии, Южной Америки и Океании.

Часы в частности переводят в:

страны Европейского Союза: Франция, Германия, Италия, Испания, Польша, Чехия, Венгрия, Румыния, Болгария и т.д;

Франция, Германия, Италия, Испания, Польша, Чехия, Венгрия, Румыния, Болгария и т.д; США: кроме Аризоны, Гавайев и Территорий США;

кроме Аризоны, Гавайев и Территорий США; другие страны: Великобритания, Норвегия, Швейцария, Исландия (частично), Сербия, Босния и Герцеговина, Черногория, Албания, Израиле, Новой Зеландии, Чили, Египте, Ливане, Австралия (частично);

Великобритания, Норвегия, Швейцария, Исландия (частично), Сербия, Босния и Герцеговина, Черногория, Албания, Израиле, Новой Зеландии, Чили, Египте, Ливане, Австралия (частично); в большей части Канады;

Украине (если Владимир Зеленский не подпишет законопроект об отмене до конца марта).

В то же время большинство стран Африки, Азии и Южной Америки решили не переходить на летнее время.