Никакой путаницы: где в мире не переводят часы
В конце марта многие страны перейдут на летнее время. Однако не везде на планете переводят часы.
Всего в мире есть много стран, которые используют единое стандартное время в течение всего года. Об этом пишет 24 Канал.
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Где не переводят часы
Есть государства, где часы не переводят только некоторые регионы или штаты. К примеру, в Канаде стрелки часов не переводят в Юконе и Саскачеване. А в США единого времени придерживаются только Гавайи и штат Аризона (за исключением территорий индейского народа навахо). Также часы не переводят некоторые территории Австралии и Новой Зеландии.
В то же время есть целые страны, которые полностью отменили или никогда не придерживались перевода часов.
В частности в Европе такой страной является Исландия. Эта страна постоянно придерживается UTC+0.
Также интересно, что часы не переводят и в Китае. Несмотря на то, что эта страна очень большая, там с 1991 года придерживаются единого часового пояса. Однако таких стран есть еще очень много.
Какие страны не переводят часы:
- Исландия;
- Аргентина;
- Бразилия;
- Колумбия;
- Венесуэла;
- Перу;
- Эквадор;
- Панама;
- Китай;
- Япония;
- Индия;
- Индонезия;
- Малайзия;
- Филиппины;
- Сингапур;
- Южная Корея;
- Таиланд;
- Вьетнам;
- ЮАР;
- Нигерия;
- Кения;
- Алжир;
- Тунис;
- Фиджи;
- Самоа;
- Папуа-Новая Гвинея.