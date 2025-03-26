Переводят ли часы в США: что нужно знать об изменении времени в Америке

Соединенные штаты Америки – очень большая страна. Там также переводят часы, однако не во всех штатах.

Большинство штатов США переводят часы дважды в год. Об этом пишет 24 Канал.

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Когда в США переводят часы

В США стрелки часов переводят весной и осенью. Летнее время, когда часы переводят на час вперед, там называется "Daylight Saving Time" – на него переходят во второе воскресенье марта.

В первое воскресенье ноября часы переводят на час назад (Standard Time).

Какие штаты не переводят часы

В последние годы в Конгрессе обсуждают отмену сезонного перевода часов. В 2022 году Сенат принял "Закон о Солнечном времени" (Sunshine Protection Act), который предусматривает оставить страну в так называемом летнем времени, но пока этот закон не вступил в силу.

Поэтому большинство территории США продолжает переводить часы, однако в некоторых регионах эту практику уже отменили.

Где не переводят часы: