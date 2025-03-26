Большинство штатов США переводят часы дважды в год. Об этом пишет 24 Канал.
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Когда в США переводят часы
В США стрелки часов переводят весной и осенью. Летнее время, когда часы переводят на час вперед, там называется "Daylight Saving Time" – на него переходят во второе воскресенье марта.
В первое воскресенье ноября часы переводят на час назад (Standard Time).
Какие штаты не переводят часы
В последние годы в Конгрессе обсуждают отмену сезонного перевода часов. В 2022 году Сенат принял "Закон о Солнечном времени" (Sunshine Protection Act), который предусматривает оставить страну в так называемом летнем времени, но пока этот закон не вступил в силу.
Поэтому большинство территории США продолжает переводить часы, однако в некоторых регионах эту практику уже отменили.
Где не переводят часы:
- Аризона (кроме территории народа навахо, где действует летнее время);
- Гавайи;
- Пуэрто-Рико;
- Американское Самоа;
- Гуам;
- Северные Марианские Острова;
- Виргинские острова США.