Скоро закончится действие PESEL CUKR: когда это произойдет и что изменится для украинцев

Украинцам в Польше уже сейчас советуют готовиться к новым правилам легального пребывания в стране, ведь временная защита PESEL CUKR будет действовать только до 4 марта 2026 года.

Украинцам, что сейчас живут в Польше, уже сейчас нужно проверить документы и электронные данные, чтобы подать их на получение карты CUKR – новый трехлетний вид на жительство, пишет Polskie Radio.

Что изменится для украинцев с 4 марта 2026 года?

Действие временной защиты PESEL CUKR продлится только до марта этого года – и уже сейчас следует подготовиться к новым правилам легализации пребывания в стране. Для большинства людей ключевым вариантом является карта CUKR. И главная ошибка с ней – ждать официального старта карты и не готовить документы.

Карта CUKR не требует минимальной зарплаты для представления, и это делает ее доступной для людей, временно не работают или находятся в процессе адаптации. Кроме того, она учитывается в резидентстве, что важно для получения социальных льгот и дальнейшей легализации.

Подача документов будет происходить онлайн через электронную систему gov.pl, а весь процесс может длиться довольно долго – до полутора лет. И те, кто подадут заявку до 4 марта 2026, смогут легально оставаться в Польше до момента получения решения.

Сейчас, впрочем, даты старта подачи документов нет. Украинцы, прибывающие в Польшу, должны подать документы на получение временной защиты в течение 14 дней после прибытия в страну – иначе статус CUKR не получат вообще.

Кроме того, крайний срок подачи документов на любой способ легализации проживания – 4 марта 2027 года. Если этого не сделать, украинцы будут иметь с этого времени всего 30 дней для того, чтобы вернуться в Украину или выехать в другую страну.

Что еще нужно знать украинцам за рубежом?