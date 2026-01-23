Скоро закінчиться дія PESEL CUKR: коли це станеться та що зміниться для українців

Українцям у Польщі вже зараз радять готуватися до нових правил легального перебування в країні, адже тимчасовий захист PESEL CUKR діятиме лише до 4 березня 2026 року.

Українцям, що зараз живуть у Польщі, вже зараз потрібно перевірити документи й електроні дані, аби подати їх на отримання карти CUKR – новий трирічний дозвіл на проживання, пише Polskie Radio.

Що зміниться для українців з 4 березня 2026?

Дія тимчасового захисту PESEL CUKR триватиме лише до березня цього року – і вже зараз слід підготуватися до нових правил легалізації перебування в країні. Для більшості людей ключовим варіантом є карта CUKR. Та головна помилка з нею – чекати офіційного старту карти та не готувати документи.

Карта CUKR не вимагає мінімальної зарплати для подання, і це робить її доступною для людей, що тимчасово не працюють чи перебувають у процесі адаптації. Окрім того, вона враховується у резидентстві, що важливо для отримання соціальних пільг та подальшої легалізації.

Подання документів буде відбуватися онлайн через електронну систему gov.pl, а весь процес може тривати досить довго – до півтора року. Та ті, хто подадуть заявку до 4 березня 2026, зможуть легально залишатися в Польщі до моменту отримання рішення.

Наразі, втім, дати старту подачі документів немає. Українці, що прибувають до Польщі, мають подати документи на отримання тимчасового захисту протягом 14 днів після прибуття до країни – інакше статус CUKR не отримають взагалі.

Окрім того, крайній термін подачі документів на будь-який спосіб легалізації проживання – 4 березня 2027 року. Якщо цього не зробити, українці матимуть з цього часу всього 30 днів для того, аби повернутися в Україну чи виїхати в іншу країну.

Що ще потрібно знати українцям за кордоном?