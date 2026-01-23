За прогулку придется платить: популярный курорт ограничил доступ к пешеходным тропам

В некоторые туристические точки путешественники едут для того, чтобы насладиться теплым морем; в другие – чтобы прогуляться по горам, холмам и увидеть невероятную природу. Мадейра же соединила в себе обе прелести отдыха.

Пешеходные тропы архипелага – это одна из главных достопримечательностей для туристов, посещающих Мадейру. Хайкинговые маршруты могут похвастаться крутыми вершинами, пышными водопадами и зелёными лесами – но для путешественников они уже не будут так доступны, пишет Euronews.

Что изменится для туристов на Мадейре?

Уже год, с 1 января 2025 года, для того, чтобы прогуляться официальными пешеходными тропами Мадейры, туристы должны заплатить сбор в размере 3 евро. Сейчас этот сбор вырос до 4,50 евро, хотя при бронировании через туроператора эта стоимость уменьшается до 3 евро.

Купленные билеты для того, чтобы войти на маршрут, можно использовать только в течение определенного 30-минутного окна, а для каждого окна времени есть только ограниченное количество мест, которые туристы должны забронировать онлайн.

Жители архипелага и дети до 12 лет также должны регистрироваться, но сбор им платить не нужно. Местные власти убеждены, что новая система бронирования поможет лучше и более равномерно распределить поток туристов и уменьшить пробки в час-пик.

А вот туристам, которые зайдут на тропу, не оплатив сбор, грозит штраф до 50 евро.

Зачем вводится пешеходный сбор?

Прибыль от нового повышенного туристического сбора планируют направить на обслуживание, очистки и сохранения троп. Мадейра, как и многие другие направления в Европе, переживает стремительный рост туризма, и особенно в пиковый сезон пеших прогулок. Поэтому плата поможет управлять потоком туристов и поможет в защите природного ландшафта.

Какой новый пешеходный маршрут откроется на Мадейре?

Кроме того, власти объявили, что очень популярная тропа PR1 от Пику-ду-Арейру и Пику-Руйво уже претерпела значительных улучшений безопасности. Тропу закрыли в 2024 году после масштабных лесных пожаров.

А вот в апреле 2026 года пешеходный маршрут снова примет туристов – и с путешественников там будет взиматься выше плата, а власти утверждают, что это связано с "высокими требованиями к техническому обслуживанию и новой инфраструктурой".

Стоимость билетов там составит 7 евро для людей, отправляющихся экскурсиями с туроператоров, и 10,50 евро для широкой публики.

Что еще стоит знать туристам?