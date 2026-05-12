Культовый пляж Майорки "исчезает" из-за наплыва туристов: местные возмущены

Социальные сети сейчас являются практически неотъемлемой частью путешествий: трудно и представить себе отпуск, из которого вы не привезете несколько красивых фото. Но для уютных и некогда "нишевых" курортов бешеная популярность в интернете порой становится приговором.

Когда-то Кало-дес-Моро был скрытой жемчужиной на юго-восточном побережье Балеарских островов – но сейчас пляж стал жертвой собственного успеха, пишет Express. Из-за невероятного наплыва туристов, а в частности инфлюенсеров, он постепенно теряет свою уникальную идентичность и красоту.

Что произошло с пляжем Кало-дес-Моро?

Сейчас побережье "испортила" перенаселенность, что по крайней мере частично вызвали социальные сети – и разрушение живописного пляжа очевидно. С него буквально исчезает песокмногочисленные туристы несут его с собой на обуви, полотенцах и в сумках.

Важно! Ежедневно с культового пляжа, и без того страдающего от эрозии, исчезает до 70 килограммов песка. И в течение основного летнего сезона с пляжа исчезает до 6 тонн песка, а каждый день место посещают около 4000 туристов.

Даже фотографии, сделанные в 2021 и 2023 годах уже четко показывают, что пляж отступает, а море все сильнее надвигается на побережье.

Кало-дес-Моро – это совсем небольшой пляж, расположенный примерно в 10 километрах от города Сантаньи и может вместить одновременно только около 100 человек. Кроме того, Кало-дес-Маро, в отличие от других пляжей в регионе, скалистый и очень узкий: для того, чтобы добраться до побережья, нужно пройти немалую дорогу.

Как бухта стала популярной?

История, связанная с бухтой – это настоящая ирония. в 2024 году несколько местных туристических операторов в попытке отвлечь внимание туристов от слишком оживленных и уже переполненных городов на северо-западе Майорки поощряли путешественников исследовать менее известные места. И это быстро сделало пляж известным как "лучше всего сохранившийся секрет Майорки", пишет Mallorca Daily Bulletin.

С тех пор маленький пляж ежегодно привлекает тысячи туристов – а на просторах соцсетей уже можно найти немало видео с миллионными просмотрами. Местные жители этому совсем не рады – на острове более 300 человек даже вышли на протесты. Они развернули баннер с надписью "#OcupemLesNostresPlatges" ("Оккупируем наши пляжи") и перекрыли им весь подход к воде.

