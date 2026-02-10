В Испании переполняется древняя плотина, которая никогда не держала воду: тысячи людей эвакуируют

Плотина, которая уже более века стояла совсем сухая, скоро окажется перед угрозой переполнения – и это уже повлекло чрезвычайную ситуацию.

Уже 11 000 человек пришлось эвакуировать из их домов на юге Испании, ведь плотина Монтехаке уже исчерпала свою вместимость, пишет Express.

Почему плотина в Испании скоро переполнится?

102 года плотина, скрытая среди гор над Рондой во внутренней Андалусии, оставалась "ненужным", но невероятным инженерным объектом. Впрочем, после шторма Леонардо, бушевавшего по стране на предыдущей неделе, плотина, которую местные называли "дамбой-призраком", ожила.

Огромные подземные пещерные системы, осушавшие водохранилище Эмбальсе-де-Монтехаке, засорились – и это враз создало огромную нагрузку воды на известняковое ущелье. Вода поднялась так высоко, что от вершины плотины ее отделяет всего четверть метра – и существуют реальные опасения, что она не выдержит давления воды.

Почему плотину Монтехаке называли ненужной?

Плотина начала действовать еще в 1924 году, и ее построили всего за 9 месяцев. Впрочем, почти целый век она стояла без дела – а все из-за того, что архитектор плотины вовремя не понял, что Сьера-да-Грасалема, где стоит дамба – это не сплошная скала, а карстовый регион. Известняковые горы будто губка впитывают всю воду, что приходит с дождями, а прямо под фундаментом дамбы простирается одна из крупнейших и сложнейших систем природных пещер в Европе. И вода просто просачивалась внутрь, а потом появлялась за много миль от дамбы.

Еще в 1940 году проект забросили из-за его бесполезности – но сейчас только дамба стоит между огромным потоком воды и несколькими городами. И за века неиспользования "сливное отверстие" дамбы было надежно запечатано, ведь сама плотина служила исключительно туристической достопримечательностью.

И теперь местные власти не знают, как безопасно спустить уровень воды за 83-метровой плотиной. Из-за старой конструкции и отсутствия эксплуатации угроза, что материал не выдержит напора воды, действительно высока.

Резервуар, составляющий 36 кубических гектаров (эквивалент 14 400 олимпийских бассейнов), уже достиг своего предела, пишет The Olive Press.

