Выселение и 5 тысяч евро штрафа: в какой стране запрещено мыться ночью

В Германии действуют строгие правила относительно шума в жилых и многоквартирных домах. Эти меры направлены на сохранение спокойствия для всех жильцов, особенно в ночные часы.

Так, в Германии введены "ночные часы тишины" (Nachtruhe), которые действуют с 22:00 до 6:00. Как они работают рассказывает 24 Канал.

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Почему в Германии нельзя принимать душ ночью

В Германии приняты законы, защищающие право на тишину в ночное время. В отведенные часы жителям, как правило, запрещено создавать чрезмерный шум, который может мешать соседям, например:

громкая музыка,

ремонтные работы,

интенсивное использование техники.

К таким "запретам" часто относят и ночной душ, однако немецкое законодательство не содержит конкретного запрета на принятие душа или смывание воды в туалете ночью. Тем не менее, некоторые жилые комплексы могут накладывать дополнительные ограничения, особенно в случаях, когда старые сантехнические системы создают значительный шум.

Эти правила по шуму часто подробно прописаны в договорах аренды или внутренних правилах, которые обычно называются Hausordnung.



Почему в Германии нельзя принимать душ ночью / Фото Unsplash

Лучше проводить громкие работы в определенные часы, чтобы предотвратить потенциальные штрафы, которые могут достигать до 5 000 евро.

Немцы могут принимать душ, но с ограниченным шумом

В современных домах, оборудованных эффективной звукоизоляцией, жители могут наслаждаться свободой принимать душ или сливать воду в любое время, не беспокоясь о шуме для соседей. При этом в этот момент уровень шума не должен превышать 50 децибел.

Впрочем, немцы ценят покой своих соседей, и часто действительно отказывается от ночных процедур.

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