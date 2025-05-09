Никогда не сидите в самолете в этой позе – есть риск для здоровья

Путешествия самолетом остаются одним из самых быстрых способов преодоления больших расстояний по всему миру. Однако, несмотря на легкость и эффективность, полеты могут представлять риски для здоровья, особенно для пожилых путешественников.

Так, пассажирам рекомендуется не скрещивать ноги в самолете, пишет 24 Канал со ссылкой на Mail Online. И этот совет актуален для людей всех возрастных групп.

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Почему нельзя скрещивать ноги в самолете

Сидение со скрещенными ногами во время авиаперелета может вызвать боль в спине и суставах, но потенциальные риски выходят за рамки дискомфорта.

Медицинские эксперты предупреждают, что такая практика может ограничить кровоток в ногах, значительно повышая риск тромбоза глубоких вен.

Справка. Тромбоз глубоких вен (ТГВ) – это состояние, когда "сгусток крови образуется в вене", обычно ноге. Он может быть опасным для жизни. Особенно подвержены ТГВ старшие пассажиры.

Симптомы тромбоза глубоких вен

Отек одной ноги. ТГВ часто ассоциируется со значительным отеком одной ноги, как правило, вокруг икры или бедра. Можно чувствовать необычную твердость в этой области, которая сопровождается болью при прикосновении.



ТГВ часто ассоциируется со значительным отеком одной ноги, как правило, вокруг икры или бедра. Можно чувствовать необычную твердость в этой области, которая сопровождается болью при прикосновении. Усиление судорог. У людей могут быть ощущения, похожие на мышечное напряжение или судороги, сопровождающиеся теплом или небольшим покраснением в пораженной области.



У людей могут быть ощущения, похожие на мышечное напряжение или судороги, сопровождающиеся теплом или небольшим покраснением в пораженной области. Изменение цвета кожи. Кожа над тромбом может выглядеть более красной или темной.



Кожа над тромбом может выглядеть более красной или темной. Одышка. В тяжелых случаях сгустки крови могут мигрировать в легкие, что приводит к тромбоэмболии легочной артерии. Это состояние может проявляться внезапной болью в груди или одышкой, что требует немедленной неотложной медицинской помощи.



Почему не стоит скрещивать ноги во время полета / Фото Unsplash

Как избежать отека ног в самолете

Чтобы минимизировать отеки, рекомендуется носить удобную мягкую обувь, которая легко снимается, поскольку это может помочь облегчить дискомфорт.

Также эксперты предостерегают от употребления алкогольных напитков во время путешествий, отмечая, что алкоголь может привести к повышенной задержке жидкости в организме. Вместо этого рекомендуется пить обычную воду или зеленый чай.

Кроме того, стоит использовать компрессионные чулки как проактивную меру для борьбы с отеками и уменьшения связанных с ними рисков.

И напоследок – рекомендуется избегать длительного сидения. Если есть возможность, то прогулки в проходах самолета будут способствовать кровообращению и повысят комфорт во время полета.

Интересно: житель Дублина за месяц подал 7535 жалоб на шум аэропорта.