Одна группа пассажиров представляет опасность для всего самолета: они часто путешествуют
- Исследование показало, что пожилые люди значительно влияют на скорость эвакуации пассажиров в случае чрезвычайной ситуации в самолете.
- Эксперты предлагают размещать пожилых пассажиров отдельно в самолете, чтобы уменьшить время эвакуации, однако это может привести к тому, что семьи и пары будут сидеть отдельно.
Новое исследование показывает, что одну группу людей в самолете стоит держать отдельно от остальных, чтобы улучшить общую безопасность во время полета.
Исследователи обнаружили, что всего одна группа пассажиров существенно влияет на безопасность всего рейса в чрезвычайных ситуациях – и это пожилые люди. Оказывается, от их размещения зависит, насколько быстро удастся провести эвакуацию всех людей на борту, пишет Express.
Почему пожилых людей эксперты советуют сажать отдельно в самолетах?
Современные самолеты разработаны таким образом, чтобы полную эвакуацию пассажиров в случае чрезвычайной ситуации можно было провести всего за 90 секунд. Впрочем, это время меняется, если на борту есть немало пожилых людей и они размещены неудачно.
Исследовательская группа объяснила в журнале AIP Advances, что "высокий процент пожилых людей и плохие места для сидения привели к увеличению времени эвакуации и неравномерного использования выходов".
Выводы просты: размещать пассажиров в самолете следует с учетом их возраста, и тогда проблем во время эвакуации удастся избежать. А для того, чтобы определить, насколько сильно на скорость эвакуации влияет размещение пассажиров, ученые из Университета Сиднея и Калгари провели 27 симуляций эвакуации, пишет The Sun.
Размещение пожилых людей в самолете имеет большое значение / Фото Pexels
Для этого они использовали два пожарных двигателя на Airbus A320 – одном из самых распространенных самолетов в мире. И моделирование поведения пассажиров показало, что в зависимости от размещения пожилых людей время, что требуется на эвакуацию, колебалось от 141 секунды до 218,5 секунд – что в условиях реального отказа двигателей составляет большую разницу.
Ученые для уменьшения рисков предлагают распределять пожилых путешественников с ограниченными возможностями передвижения по разным частям салона – впрочем, это означает, что семьям и парам, путешествующим вместе, придется сидеть отдельно.
Мы надеемся, что эти выводы помогут авиакомпаниям проактивно уменьшать риски,
– поделился один из ученых.
