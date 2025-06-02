Ярко-красная помада у всех стюардесс – не совпадение: такой макияж имеет крайне важное значение

Среди экипажа самолета заметной тенденцией является то, что стюардессы всегда пользуются ярко-красной помадой. Такая практика – не просто стечение обстоятельств.

На самом деле это является требованием авиакомпаний, и на то есть причины. О них рассказывает 24 Канал со ссылкой на Daily Mail.

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Почему у стюардесс всегда ярко-красная помада

Бывшая стюардесса Гезер Пул, которая посвятила два десятилетия своей карьеры крупной американской авиакомпании, пролила свет на неожиданное предназначение ярко-красной помады в авиационной индустрии.

Пул заявила, что яркий цвет был необходим для того, чтобы пассажиры могли легко видеть бортпроводников во время экстренных инструктажей.

В хаотичной ситуации пассажиры могут не слышать, что говорят бортпроводники, но они могут видеть, как двигаются их губы. Это имеет критическое значение, когда экипажу нужно направить паникующих пассажиров к выходам или спасательному оборудованию,

– объяснила она.

Она также предположила, что красный цвет передает ощущение авторитета, что приводит к восприятию бортпроводников как таких, "контролирующих" ситуацию.

Есть и противники этого объяснения

Во время дискуссии об использовании губной помады среди бортпроводников Сидни Анистин, опытная стюардесса, заявила, что она "никогда не слышала", чтобы губная помада использовалась как средство безопасности. Анистин подчеркнула, что, из ее опыта, выбор помады – это прежде всего вопрос личного стиля.

Ее коллега, Кристин Экштейн-Нитцка, поддержала это мнение, отметив, что для многих авиакомпаний – особенно таких роскошных перевозчиков, как Emirates – "красная помада" служит скорее элементом брендинга, чем мерой безопасности.

К слову, почему нельзя скрещивать ноги в самолете.