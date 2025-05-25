Все для того, чтобы попытаться контролировать пассажиров, которые отстегивают ремень безопасности сразу после приземления самолета. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Daily Mail.

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В Турции за раннее расстегивание ремней будут штрафовать

Власти объявили о новом запрете, направленном на пассажиров, которые преждевременно отстегивают ремни безопасности и встают до того, как самолет достигнет терминала.

Управление гражданской авиации Турции ввело эту меру, рассчитывая на то, что путешественники будут оставаться на своих местах даже после того, как выключится знак "Пристегните ремни безопасности". Цель состоит в том, чтобы пассажиры вставали только тогда, когда наступит их очередь выходить из самолета.

Критики сразу появились

При этом пассажиры выразили беспокойство по поводу новой политики, направленной на управление процедурами посадки, заявив, что предложение не учитывает их обычную практику вставать вскоре после посадки, чтобы размять ноги.

Многие утверждают, что такое поведение не свидетельствует о желании выбежать из самолета раньше других, а скорее о простой потребности в комфорте во время полета.

Я стою, потому что я сидел часами. Я не подрезаю людей и не питаю иллюзий, что доберусь куда-то быстрее,

– возразил один из пользователей Reddit.

Один из комментаторов отметил, что основной проблемой являются не те, кто просто поднимается со своих мест, а те, кто спешит выйти из самолета преждевременно, часто еще до своей очереди. Это приводит к беспорядку.

К слову, почему нельзя скрещивать ноги в самолете.