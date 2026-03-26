Из США в Троещину: украинка раскрыла 5 причин, почему сбежала из Америки

Украинка Анастасия, долгое время жившая в США, в конце концов выбрала вернуться в Киев – и рассказала, что именно в Украине ей нравится в разы больше.

Девушка считает, что жизнь на Троещине намного комфортнее, чем в Штатах – и поделилась пятью причинами, из-за которых она приняла решение о возвращении в Украину, сообщает nastya.onix.

Интересно Новые правила для украинцев за рубежом: как теперь получить паспорт без очередей и поездок

Почему блогерша выбрала вернуться в Украину?

Первой причиной, почему Анастасия выбрала возвращение в Украину, стала медицина. В США только за вызов скорой помощи придется заплатить 3000 долларов, а вот в Украине это можно сделать бесплатно.

Также отметила девушка и разный уровень безопасности: в Украине она не боится поздно вечером поехать в магазин. Еще один недостаток США, о котором знают далеко не все – это высокие цены на питание в заведениях: девушка пожаловалась, что за два круассана там приходится отдавать "пол зарплаты".

Кроме того, когда что-то ломается в доме, она может просто вызвать мастера из ЖЭКа и решить так значительное количество бытовых проблем. А в Америке придется заплатить 200 долларов только за то, что мастер "посмотрит" на поломку.

Поэтому, пока все мечтают поехать в США, я просто сижу дома и думаю: ну зачем те Америки, если есть Троещина?

– поделилась девушка.

Как украинцы могут получить легализацию в США?

Многие украинцы после начала полномасштабного вторжения прибыли в США благодаря статусу U4U. Впрочем, он имеет ограниченный срок действия – 2 года, а с приостановлением программы у многих украинцев, живущих в стране, возникает вопрос о том, как можно легально там остаться, пишет Visit Ukraine.

Вот несколько вариантов для украинцев.

TPS – временный защищенный статус – один из самых быстрых способов легально остаться в США. Он дает разрешение на работу, а подать заявку могут лица, находившиеся в США с определенной даты (в зависимости от обновлений USCIS).

Статус студента – нужно зачислиться в аккредитованный колледж или университет. Впрочем, этот статус не дает автоматического разрешения на работу, за исключением образовательной практики.

Рабочие визы – этот путь сложнее, но все еще реален при поддержке работодателя.

Что еще рассказывают украинцы за рубежом?