Из США в Троещину: украинка раскрыла 5 причин, почему сбежала из Америки
- Украинка Анастасия выбрала возвращение в Киев из-за более дешевой медицины, большую безопасность и доступность услуг, например вызов мастера.
- Высокие цены на питание в США и дорогие услуги стали причинами возвращения Анастасии в Украину.
Украинка Анастасия, долгое время жившая в США, в конце концов выбрала вернуться в Киев – и рассказала, что именно в Украине ей нравится в разы больше.
Девушка считает, что жизнь на Троещине намного комфортнее, чем в Штатах – и поделилась пятью причинами, из-за которых она приняла решение о возвращении в Украину, сообщает nastya.onix.
Интересно Новые правила для украинцев за рубежом: как теперь получить паспорт без очередей и поездок
Почему блогерша выбрала вернуться в Украину?
Первой причиной, почему Анастасия выбрала возвращение в Украину, стала медицина. В США только за вызов скорой помощи придется заплатить 3000 долларов, а вот в Украине это можно сделать бесплатно.
Также отметила девушка и разный уровень безопасности: в Украине она не боится поздно вечером поехать в магазин. Еще один недостаток США, о котором знают далеко не все – это высокие цены на питание в заведениях: девушка пожаловалась, что за два круассана там приходится отдавать "пол зарплаты".
Кроме того, когда что-то ломается в доме, она может просто вызвать мастера из ЖЭКа и решить так значительное количество бытовых проблем. А в Америке придется заплатить 200 долларов только за то, что мастер "посмотрит" на поломку.
Поэтому, пока все мечтают поехать в США, я просто сижу дома и думаю: ну зачем те Америки, если есть Троещина?
– поделилась девушка.
Как украинцы могут получить легализацию в США?
Многие украинцы после начала полномасштабного вторжения прибыли в США благодаря статусу U4U. Впрочем, он имеет ограниченный срок действия – 2 года, а с приостановлением программы у многих украинцев, живущих в стране, возникает вопрос о том, как можно легально там остаться, пишет Visit Ukraine.
Вот несколько вариантов для украинцев.
- TPS – временный защищенный статус – один из самых быстрых способов легально остаться в США. Он дает разрешение на работу, а подать заявку могут лица, находившиеся в США с определенной даты (в зависимости от обновлений USCIS).
- Статус студента – нужно зачислиться в аккредитованный колледж или университет. Впрочем, этот статус не дает автоматического разрешения на работу, за исключением образовательной практики.
- Рабочие визы – этот путь сложнее, но все еще реален при поддержке работодателя.
Что еще рассказывают украинцы за рубежом?
Украинка, приехавшая в США на учебу, заметила, что часто на улице она оказывается единственным пешеходом. Девушка объяснила, почему американцы почти никогда не ходят пешком.
Тем временем украинка в Ирландии раскрыла несколько лайфхаков, которые могут сэкономить немало времени после переезда. А некоторые из них помогут поберечь и кошелек.