После 400 лет работы: одна из стран ЕС прекратит доставлять письма

Почта Дании PostNord объявила, что в последний раз доставит бумажное письмо 30 декабря 2025 года. Это свидетельствует о переходе на цифровую коммуникацию.

Заявляют, что традиционные почтовые услуги становятся все менее популярными. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на The Guardian.

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В Дании почтовая служба прекратит доставлять письма

PostNord Дания была создана в 2009 году в результате слияния почтовых служб Швеции и Дании. В то время как доставка писем в Швеции будет продолжаться, как и раньше, датская почтовая служба, которая работает с 1624 года, столкнется с нововведениями.

За последнюю четверть века объем писем, доставляемых в Дании, упал более чем на 90%. Так, компания сократит 1 500 работников и уберет 1 500 почтовых ящиков. Вместо этого сосредоточится на доставке посылок.

Мы почтовая служба Дании уже 400 лет, и поэтому нам было трудно решиться поставить точку на этой части нашей истории,

– сказал гендиректор PostNord Denmark Ким Педерсен.

В Дании жители и в дальнейшем будут иметь возможность отправлять и получать письма, несмотря на изменения. DAO, ключевой игрок в сфере доставки деловой корреспонденции, объявил о своем стремлении улучшить свои услуги.

Заметим, европейские почтовые службы борются с вызовами, связанными с диджитализацией. Немецкая почтовая компания Deutsche Post тоже объявила, что в рамках стратегии уменьшения расходов она сокращает 8 000 работников.