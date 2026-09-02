Испанское правительство выделяет 309 миллионов евро на поддержку Сеуты: на что пойдут эти средства

Рада министров Испании одобрила декрет о неотложных мерах поддержки автономного города Сеута. Согласно декрету, уже до конца года город получит более 309 миллионов в виде финансовой помощи.

После массового наплыва мигрантов из Марокко 30–31 июля правительство Испании планирует принять меры по оживлению местной экономики, пишет Euronews.

Какую поддержку Испания выделяет Сеуте?

Среди мер, направленных на восстановление экономики Сеуты после наплыва мигрантов, предусмотрены не только прямая помощь, но и бонусы за найм, а также схемы временного освобождения от налогов для компаний, которые в этом нуждаются.

План мер в интересах Сеуты предусматривает, что уже до конца этого года регион получит 309 миллионов евро на укрепление безопасности, систему приема мигрантов и коммунальные услуги. Кроме того, эти средства пойдут на поддержку предприятий и работников автономного города.

Эта сумма составляет 16 % валового внутреннего продукта Сеуты. 21 миллион из них будет направлен на улучшение коммунальных услуг. 90 миллионов – на повышение безопасности с помощью государственных силовых структур. А вот на укрепление системы приема мигрантов пойдет более 60 миллионов евро.

Еще 80 миллионов пойдут на поддержку работников и предприятий. Сумма, что в итоге была выделена на поддержку испанского анклава, оказалась практически вдвое больше той, что изначально озвучил премьер-министр страны Педро Санчес.

Что стоит знать о наплыве мигрантов в Сеуту?

В конце июля этого года около 70 000 мигрантов из Марокко попали в испанский город-анклав Сеута. Часть из них пересекла границу пешком, а часть совершила хаотичный набег, что привело к гибели десятков людей.

Кроме того, эта ситуация вызвала напряженность в отношении миграционной политики внутри ЕС. Несмотря на то, что большинство мигрантов вернулись в Марокко уже через несколько часов, тысячи людей до сих пор остаются в Сеуте и часто живут просто на улице.