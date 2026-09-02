Після масового напливу мігрантів з Марокко 30 – 31 липня уряд Іспанії планує вжити заходів, аби пожвавити місцеву економіку, пише Euronews.

Яку підтримку Іспанія виділяє для Сеути?

Серед заходів, що спрямовані на відновлення економіки Сеути після напливу мігрантів, передбачені не лише пряма допомога, але й бонуси за наймання та схеми тимчасового звільнення для компаній, що цього потребують.

План заходів на користь Сеути передбачає, що вже до кінця цього року регіон отримає 309 мільйонів євро для зміцнення безпеки, системи прийому мігрантів та комунальних послуг. Окрім того, ці гроші підуть на підтримку підприємств та працівників автономного міста.

Ця сума становить 16% валового внутрішнього продукту Сеути. 21 мільйон з неї спрямують на покращення комунальних послуг. 90 мільйонів – на підвищення безпеки за допомогою державних силових структур. А ось на зміцнення системи прийому мігрантів піде понад 60 мільйонів євро.

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Ще 80 мільйонів підуть на підтримку працівників та підприємств. Сума, що зрештою виділили на підтримку іспанського анклаву виявилася практично вдвічі більшою за ту, що спершу озвучив прем'єр-міністр країни Педро Санчес.

Що варто знати про наплив мігрантів до Сеути?

Наприкінці липня цього року близько 70 000 мігрантів з Марокко потрапили до іспанського міста-анклаву Сеути. Частина з них перетнули кордон пішки, а частина здійснила хаотичний наплив, що призвів до загибелі десятків людей.

Окрім того, ця ситуація спровокувала напругу щодо міграційної політики всередині ЄС. Попри те, що більшість мігрантів повернулися до Марокко вже за кілька годин, тисячі людей й досі лишаються в Сеуті та часто живуть просто на вулиці.