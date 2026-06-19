До Кишинёва можно будет добраться на поезде каждый день: как будет курсировать поезд

Поезд Киев – Кишинев будет курсировать ежедневно уже совсем скоро –, а на новый график движения "Бессарабия" перейдет уже 28 июня.

Поезд "Бессарабия" курсирует из Киева в Кишинёв, и уже с конца июня он будет ходить ежедневно. Этого удалось добиться благодаря совместной работе Минразвития, "Укрзализныци" и молдавской железной дороги CFM, рассказал Алексей Кулеба.

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Как будет курсировать поезд Киев – Кишинев?

Время отправления после изменения частоты курсирования поезда изменено: он будет отправляться из Кишинева в 19:52 вместо 17:42 уже с 29 июня. Такое изменение улучшит возможности для пересадок на другие маршруты.

В поезде есть не только купейные, но и плацкартные вагоны, а в первый рейс вскоре отправится и первый детский вагон, оборудованный для максимально комфортных путешествий семей с малышами.

Маршрут в Кишинев для украинцев сейчас невероятно важен, в частности благодаря доступу к международному аэропорту Кишинева, откуда можно вылететь во многие страны Европы.

Билеты уже доступны в приложении "Укрзализныци", на сайте и в железнодорожных кассах,

– заявил Алексей Кулеба.

В какие страны можно добраться на поезде из Украины?

"Укрзализныця" уже запустила немало международных рейсов, и уже сейчас можно добраться до:

Польши;

Чехии;

Венгрии;

Австрии;

Словакии;

Молдовы;

Румынии;

Германии.

Кроме того, Украина уже сейчас работает над запуском маршрута в Болгарию — первый тестовый поезд должен отправиться в Варну уже этим летом.