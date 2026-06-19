До Кишинёва можно будет добраться на поезде каждый день: как будет курсировать поезд
Поезд Киев – Кишинев будет курсировать ежедневно уже совсем скоро –, а на новый график движения "Бессарабия" перейдет уже 28 июня.
Поезд "Бессарабия" курсирует из Киева в Кишинёв, и уже с конца июня он будет ходить ежедневно. Этого удалось добиться благодаря совместной работе Минразвития, "Укрзализныци" и молдавской железной дороги CFM, рассказал Алексей Кулеба.
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Как будет курсировать поезд Киев – Кишинев?
Время отправления после изменения частоты курсирования поезда изменено: он будет отправляться из Кишинева в 19:52 вместо 17:42 уже с 29 июня. Такое изменение улучшит возможности для пересадок на другие маршруты.
В поезде есть не только купейные, но и плацкартные вагоны, а в первый рейс вскоре отправится и первый детский вагон, оборудованный для максимально комфортных путешествий семей с малышами.
Маршрут в Кишинев для украинцев сейчас невероятно важен, в частности благодаря доступу к международному аэропорту Кишинева, откуда можно вылететь во многие страны Европы.
Билеты уже доступны в приложении "Укрзализныци", на сайте и в железнодорожных кассах,
– заявил Алексей Кулеба.
В какие страны можно добраться на поезде из Украины?
"Укрзализныця" уже запустила немало международных рейсов, и уже сейчас можно добраться до:
- Польши;
- Чехии;
- Венгрии;
- Австрии;
- Словакии;
- Молдовы;
- Румынии;
- Германии.
Кроме того, Украина уже сейчас работает над запуском маршрута в Болгарию — первый тестовый поезд должен отправиться в Варну уже этим летом.