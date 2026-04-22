"Ждут часами": что делать, если поезд за границу опаздывает из-за воздушной тревоги
- Укрзализныця всегда предупреждает европейских диспетчеров о задержках поездов из-за воздушных тревог, и часто иностранные перевозчики ждут их прибытия.
- Пассажиры, которые опаздывают на пересадку из-за задержек, могут оформить возврат билетов онлайн и получить возмещение в полном объеме.
Многие украинцы, которые едут за границу поездами, переживают из-за того, что пропустят свою пересадку в другой стране из-за воздушных тревог. Как быть в таком случае, рассказал председатель правления Укрзализныци Александр Перцовский.
По словам Перцовского, Укрзализныця постоянно находится в связи с иностранными коллегами – и о ситуации с остановками и задержками поездов из-за воздушных тревог в Европе знают. Поэтому, когда поезд вынужденно останавливается из-за угрозы обстрелов, информацию сразу же передают европейским диспетчерам, пишет РБК-Украина.
Что делать, если поезд за границу задерживается из-за тревоги?
Если говорится о поездах, где нужна пересадка за рубежом, европейских диспетчеров всегда предупреждают о возможных задержках.
Там, где есть поезда, в частности международные, которые стыкуются, мы всегда предупреждаем наших партнеров из польских железных дорог или среди европейских перевозчиков. Зависит от времени, но довольно часто они нас ждут,
– сообщил руководитель Укрзализныци.
Например, недавно чешский перевозчик проявил максимальную лояльность к украинским пассажирам: поезд Интерсити задержался из-за воздушной тревоги, и чешский перевозчик не отправлял свой рейс несколько часов, пока не прибыл украинский поезд.
Безопасность в этом случае всегда является приоритетом: если выбор стоит между своевременным прибытием и безопасным прохождением участка во время угрозы, в Укрзализныце выбирают второе. И даже в случае, если остановка привела к опозданию, пассажиры остаются защищенными финансово.
Как у нас, так и у международных перевозчиков есть претензионный возврат билетов,
– заявил Перцовский.
Поэтому если вы опоздаете на поезд из-за задержки или внутри страны, или за рубежом, деньги возместят в полном объеме. Вот что нужно сделать для того, чтобы вернуть деньги за билет УЗ:
- оформите заявление онлайн;
- для онлайн-оформления нужно иметь Дія.Підпис;
- предоставьте доказательства, что опоздание произошло по вине перевозчика (информация о задержках есть в базе УЗ.
