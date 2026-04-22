За словами Перцовського, Укрзалізниця постійно перебуває у зв'язку з іноземними колегами – і про ситуацію з зупинками та затримками потягів через повітряні тривоги у Європі знають. Відтак, коли потяг вимушено зупиняється через загрозу обстрілів, інформацію одразу ж передають європейським диспетчерам, пише РБК-Україна.

Що робити, якщо потяг за кордон затримується через тривогу?

Якщо мовиться про потяги, де потрібна пересадка за кордоном, європейських диспетчерів завжди попереджають про можливі затримки.

Там, де є поїзди, зокрема міжнародні, які стикуються, ми завжди попереджаємо наших партнерів із польських залізниць чи з-поміж європейських перевізників. Залежить від часу, але досить часто вони нас чекають,

– повідомив керівник Укрзалізниці.

Наприклад, нещодавно чеський перевізник виявив максимальну лояльність до українських пасажирів: поїзд Інтерсіті затримався через повітряну тривогу, і чеський перевізник не відправляв свій рейс кілька годин, поки не прибув український потяг.

Безпека у цьому випадку завжди є пріоритетом: якщо вибір стоїть між вчасним прибуттям та безпечним проходженням ділянки під час загрози, в Укрзалізниці обирають друге. Та навіть у випадку, якщо зупинка призвела до запізнення, пасажири залишаються захищеними фінансово.

Як у нас, так і в міжнародних перевізників є претензійне повернення квитків,

– заявив Перцовський.

Тож якщо ви запізнитеся на потяг через затримку чи всередині країни, чи за кордоном, гроші відшкодують у повному обсязі. Ось що потрібно зробити для того, аби повернути гроші за квиток УЗ:

оформіть заяву онлайн;

для онлайн-оформлення потрібно мати Дія.Підпис;

надайте докази, що запізнення сталося з вини перевізника (інформація про затримки є у базі УЗ.

