На границе возможна путаница: что нужно знать украинцам о переходе на зимнее время в ЕС
В ночь с 24 на 25 октября Украина и страны Европейского Союза перейдут на зимнее время, что означает, что стрелки часов нужно будет перевести на час назад. Но для украинцев, которые в эту ночь планируют выехать за границу, смена времени может вызвать путаницу с билетами.
Переход на зимнее время может легко привести к путанице со временем отправления, прибытия или пересадки – а многие путешественники также беспокоятся, будут ли работать пункты пропуска в момент перевода часов. 24 Канал рассказывает, что нужно знать путешественникам, чтобы без стресса добраться до пункта назначения.
Как правильно читать время в билетах?
Как и всегда, в ночь перевода часов пассажирам очень важно ориентироваться на время, указанное в билете, а также проверять перед отправлением актуальное расписание перевозчика.
Поезда "Укрзализныци"
Время отправления и прибытия в железнодорожных билетах уже указано с учетом перехода на зимнее время. Об этом принципе компания уже сообщала ранее – поэтому, если вы путешествуете за границу или по Украине в ночь перехода на зимнее время, не нужно самостоятельно отнимать или прибавлять час от времени, указанного в билете.
Но не помешает проверить актуальное расписание на официальном сайте "Укрзализныци".
Международные автобусы
Flixbus, один из самых известных перевозчиков, указывает время отправления и прибытия в соответствии с местным временем соответствующего пункта маршрута – об этом сообщается на сайте компании. Также при бронировании пассажиры видят местное время остановок, а изменения времени из-за перевода часов или смены часовых поясов уже учтены в расписании.
Например, если автобус отправляется из Варшавы, указывается время в Польше, а когда он прибывает в Украину – уже киевское.
Flixbus указывает местное время в билетах / Фото Pexels
Можно ли пересечь границу во время перевода часов?
Автомобильные, железнодорожные и пешеходные пункты пропуска не приостанавливают свою работу на время перевода часов. Но есть один нюанс, на который украинцам важно обратить внимание при пересечении границы: смартфоны и умные часы могут автоматически подключиться к вышке зарубежного оператора, и тогда время изменится, когда автобус еще стоит на нейтральной полосе или еще не пересек границу.
Из-за этого пассажиры иногда путаются в расписании и могут не успеть на пересадку или свой рейс.
Как изменится время в странах ЕС?
После перехода на зимнее время разница во времени между Киевом и остальными европейскими направлениями останется неизменной – ведь все основные страны переводят часы в один и тот же день.
Вот какова будет разница во времени после перевода часов 25 октября 2026 года:
- Варшава, Польша – на 1 час отстает от Киева;
- Берлин, Германия – на 1 час отстает от Киева;
- Прага, Чехия – на 1 час отстает от Киева;
- Будапешт, Венгрия – на 1 час отстает от Киева;
- Вена, Австрия – на 1 час отстает от Киева;
- Рим, Италия – на 1 час отстает от Киева;
- Париж, Франция – на 1 час отстает от Киева;
- Афины, Греция – то же время, что и в Киеве;
- Лондон, Великобритания – на 2 часа отстает от Киева.