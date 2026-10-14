Переход на зимнее время может легко привести к путанице со временем отправления, прибытия или пересадки – а многие путешественники также беспокоятся, будут ли работать пункты пропуска в момент перевода часов. 24 Канал рассказывает, что нужно знать путешественникам, чтобы без стресса добраться до пункта назначения.

Как правильно читать время в билетах?

Как и всегда, в ночь перевода часов пассажирам очень важно ориентироваться на время, указанное в билете, а также проверять перед отправлением актуальное расписание перевозчика.

Поезда "Укрзализныци"

Время отправления и прибытия в железнодорожных билетах уже указано с учетом перехода на зимнее время. Об этом принципе компания уже сообщала ранее – поэтому, если вы путешествуете за границу или по Украине в ночь перехода на зимнее время, не нужно самостоятельно отнимать или прибавлять час от времени, указанного в билете.

Но не помешает проверить актуальное расписание на официальном сайте "Укрзализныци".

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Международные автобусы

Flixbus, один из самых известных перевозчиков, указывает время отправления и прибытия в соответствии с местным временем соответствующего пункта маршрута – об этом сообщается на сайте компании. Также при бронировании пассажиры видят местное время остановок, а изменения времени из-за перевода часов или смены часовых поясов уже учтены в расписании.

Например, если автобус отправляется из Варшавы, указывается время в Польше, а когда он прибывает в Украину – уже киевское.



Flixbus указывает местное время в билетах / Фото Pexels

Можно ли пересечь границу во время перевода часов?

Автомобильные, железнодорожные и пешеходные пункты пропуска не приостанавливают свою работу на время перевода часов. Но есть один нюанс, на который украинцам важно обратить внимание при пересечении границы: смартфоны и умные часы могут автоматически подключиться к вышке зарубежного оператора, и тогда время изменится, когда автобус еще стоит на нейтральной полосе или еще не пересек границу.

Из-за этого пассажиры иногда путаются в расписании и могут не успеть на пересадку или свой рейс.

Как изменится время в странах ЕС?

После перехода на зимнее время разница во времени между Киевом и остальными европейскими направлениями останется неизменной – ведь все основные страны переводят часы в один и тот же день.

Вот какова будет разница во времени после перевода часов 25 октября 2026 года: